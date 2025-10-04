दबिश देकर बरामद की स्मैक और बाइक, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर पूरे जिले में नशा तस्करों के खिलाफ सघन कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में सभी थाना प्रभारियों को लगातार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान की कड़ी में सांगड थाना पुलिस को यह सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपी मनोहर को पुलिस ने हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि आरोपी किसी गिरोह से जुड़ा हो सकता है। नेटवर्क को खंगालने के लिए जांच जारी है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है।