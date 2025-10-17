अब जरूरी हुआ स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग से बढ़ेगी सडक़ सुरक्षा

विशेषज्ञों के अनुसार रियल-टाइम मॉनिटरिंग से आग, टक्कर और ओवरलोडिंग जैसी दुर्घटनाओं की पहचान और समय पर रोकथाम संभव है। इसके अलावा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से दुर्घटना की सूचना प्रशासन तक तुरंत पहुंचाई जा सकती है, जिससे राहत कार्य और बचाव तेजी से संपन्न हो सके।

स्मार्ट ट्रैफिक कैमरे, स्पीड डिस्प्ले सिस्टम और जीपीएस ट्रैकिंग यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। एआइ आधारित सिग्नल प्रणाली ट्रैफिक फ्लो को नियंत्रित कर जाम की समस्या कम करने में मदद करती है। इसके साथ ही, ड्राइवरों की सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग पर निगरानी संभव हो जाती है। जानकारों के अनुसार डेटा विश्लेषण के जरिए ट्रैफिक पैटर्न को समझा जा सकता है, जिससे प्रशासन बेहतर योजनाएं और नीतियां बनाई जा सकेगी। इस तरह शहर में आने व जाने वाले लोगों का समय भी बचेगा और दुर्घटना को लेकर जोखिम में कमी आ सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में जल्द से जल्द स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की स्थापना की जाए। ऐसे में न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि शहर का यातायात सुगम और व्यवस्थित होगा। विशेष रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर यह पहल जरूरी मानी जा रही है।