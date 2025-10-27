ताड़ाना को नाचना- मोहनगढ़ लिंक रोड से जोड़ने दरकार… चाहिए बस आठ किमी सड़क का निर्माण

इस कारण पंचायत मुख्यालय व जिला मुख्यालय जैसलमेर तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है। किसानों ने बताया कि खेतों की उपज व अन्य सामान ढोने के लिए नाचना होकर जाना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। यदि लिंक रोड से ताड़ाना तक 8 किलोमीटर लंबी डामर सड़क का निर्माण हो जाए, तो गांव की दूरी 50 किलोमीटर तक घट जाएगी और आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इस संबंध में देवीसिंह, प्रहलादसिंह, अमरसिंह, प्रेमसिंह, शंभूराम आदि ने बताया कि यदि प्रशासन इस सड़क मार्ग की स्वीकृति प्रदान करे, तो ताड़ाना पंचायत के विकास की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा।