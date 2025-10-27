ताड़ाना को नाचना- मोहनगढ़ लिंक रोड से जोड़ने दरकार… चाहिए बस आठ किमी सड़क का निर्माण

ताड़ाना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने गांव को नाचना-मोहनगढ़ लिंक रोड से जोड़ने की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है, ताकि आवागमन की सुविधा सुचारू रूप से हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 17 वर्षों से इस मार्ग की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि ताड़ाना पंचायत का मुख्यालय मोहनगढ़ के निकट होने के बावजूद वहां तक पहुंचने के लिए नाचना वाले मुख्य सड़क मार्ग से करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, वहीं नाचना-मोहनगढ़ लिंक रोड गांव से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बावजूद इसके वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है।
इस कारण पंचायत मुख्यालय व जिला मुख्यालय जैसलमेर तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है। किसानों ने बताया कि खेतों की उपज व अन्य सामान ढोने के लिए नाचना होकर जाना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। यदि लिंक रोड से ताड़ाना तक 8 किलोमीटर लंबी डामर सड़क का निर्माण हो जाए, तो गांव की दूरी 50 किलोमीटर तक घट जाएगी और आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इस संबंध में देवीसिंह, प्रहलादसिंह, अमरसिंह, प्रेमसिंह, शंभूराम आदि ने बताया कि यदि प्रशासन इस सड़क मार्ग की स्वीकृति प्रदान करे, तो ताड़ाना पंचायत के विकास की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग