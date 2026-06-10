Jisalmer: Video बांके बिहारी मंदिर में विकसित भारत को लेकर हुईं विशेष प्रार्थना

रामदेवरा. केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को रामदेवरा में विशेष पूजा-अर्चना एवं मंगलकामना कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवस्थान विभाग के निर्देशानुसार तथा जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, ग्रामीणों और देशभर से आए श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई। इस दौरान राष्ट्र की प्रगति, प्रदेश की सुख-समृद्धि तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव महाराज की पावन समाधि पर विशेष पूजा-अर्चना कर राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रार्थना की गई। श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर मखमली चादर अर्पित की तथा काजू, बादाम, अखरोट और मिश्री का विशेष प्रसाद चढ़ाया। साथ ही देश में अमन, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने की मंगलकामना की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा ने बाबा रामदेव की पारंपरिक रखिया प्रस्तुत कर श्रद्धा और भक्ति का वातावरण निर्मित किया।