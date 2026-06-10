Jisalmer: Video बांके बिहारी मंदिर में विकसित भारत को लेकर हुईं विशेष प्रार्थना

जैसलमेर. प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हुए।
जैसलमेर. शहर के मंदिर पैलेस स्थित बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना एवं मंगलकामना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य तथा राष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा।
कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए तथा प्रदेश और देशवासियों के कल्याण की मंगलकामना की। श्रद्धालुओं ने भी भक्ति और आस्था के साथ पूजा-अर्चना में सहभागिता निभाई।कीर्तनकार कमलकिशोर आचार्य ने बांके बिहारी के भजनों और संकीर्तन की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। मधुर भजनों की स्वर लहरियों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा और श्रद्धालु भक्ति रस में डूब गए। मुख्य पुजारी बृजमोहन रंगा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए।
इस अवसर पर विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देशभर में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण, जनकल्याण और सामाजिक विकास की दिशा में सामूहिक सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंदिरों में आयोजित ऐसे कार्यक्रम राष्ट्र की उन्नति, सामाजिक समरसता और जनकल्याण की भावना को मजबूत करते हैं।
समाजसेवी कंवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश ने पिछले वर्षों में विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। महिलाओं के सशक्ततीकरण, युवाओं के लिए अवसरों के विस्तार, किसानों के उत्थान और आधारभूत संरचनाओं के विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कार्यक्रम में देवस्थान विभाग के प्रबंधक डॉ. उमेश चंद्र पुरोहित, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क प्रवीण प्रकाश चौहान, मनोहर सिंह दामोदरा, महेंद्र सिंह तंवर, श्याम सिंह देवड़ा, भोजराज सिंह, चंद्रप्रकाश पुरोहित, जयप्रकाश आचार्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
रामदेवरा. केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को रामदेवरा में विशेष पूजा-अर्चना एवं मंगलकामना कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवस्थान विभाग के निर्देशानुसार तथा जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, ग्रामीणों और देशभर से आए श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई। इस दौरान राष्ट्र की प्रगति, प्रदेश की सुख-समृद्धि तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव महाराज की पावन समाधि पर विशेष पूजा-अर्चना कर राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रार्थना की गई। श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल पर मखमली चादर अर्पित की तथा काजू, बादाम, अखरोट और मिश्री का विशेष प्रसाद चढ़ाया। साथ ही देश में अमन, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने की मंगलकामना की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा ने बाबा रामदेव की पारंपरिक रखिया प्रस्तुत कर श्रद्धा और भक्ति का वातावरण निर्मित किया।
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