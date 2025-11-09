जैसलमेर में ATM लूटकांड: आधी रात बदमाशों का धावा, गाड़ी से बांधकर उखाड़ दी मशीन, जिले के सभी बॉर्डर सील

एटीएम लूट के बाद घटनास्थल की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
जैसलमेर। मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहड़ाई गांव से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाश 11 लाख रुपए की नकदी भरे स्टेट बैंक का ATM उखाड़ ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
दरअसल, पूरा मामला मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहड़ाई गांव का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेहड़ाई ब्रांच के बाहर ही ATM लगा है। शनिवार दिन में ATM मशीन में 11 लाख के आसपास नकदी डाली गई थी, जिससे रविवार को लोगों को लेनदेन में कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन रात में बदमाश पूरा एटीएम ही उखाड़ ले गए।
पुलिस के मुताबिक, वारदात से पहले आसपास की जगह की रेकी की गई थी। बदमाशों को मालूम था की ATM के बाहर कोई गार्ड व किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है। बदमाशों ने इसका फायदा उठाकर शनिवार रात को लगभग 2 बजे एटीएम पर धावा बोल दिया। बोलेरो गाड़ी में सवार होकर 3 से 4 बदमाश आए और गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर एटीएम को उखाड़ लिए। वहीं मशीन उखड़ने के बाद उसे गाड़ी में लादकर फरार हो गए।
सुबह आसपास के ग्रामीणों ने ATM के बाहर का कांच टूटा हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते नेहड़ाई पुलिस व मोहनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। दूसरी तरफ खबर इलाके में फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आये 3 से 4 बदमाशों ने पहले से पूरी तैयारी की हुई थी। बदमाशों ने ATM रूम में दाखिल होते ही सबसे पहले CCTV कैमरों को बंद करने की चाल चली। सभी चोरों ने अपने चेहरे पर कपड़े बांध रखे थे, ताकि पहचान न हो सके।
इसके बाद उन्होंने सफेद रंग का स्प्रे CCTV कैमरों पर डाला, जिससे कैमरों की रिकॉर्डिंग बाधित हो गई और उसके बाद उन्होंने ATM को उखाड़ने का काम शुरू किया। वीडियो में साफतौर पर दिख रहा है कि बोलेरो गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर मशीन को जोरदार तरीके से खींचते हुए बदमाशों ने ATM को उखाड़ दिया और मशीन को लेकर फरार हो गए।
ATM मशीन में करीब 11 लाख रुपये नकद होने की प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है। बैंक मैनेजर ने पूरी जानकारी पुलिस को दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने नेहड़ाई पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा टीमों को अलग-अलग दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए।
साथ ही FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। टायर मार्क्स, फिंगरप्रिंट, स्प्रे के केमिकल समेत अन्य महत्त्वपूर्ण क्लू एकत्रित किए जा रहे हैं। पुलिस ने इलाके में लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। बोलेरो का रूट ट्रेस कर संदिग्ध वाहनों की पहचान की जा रही है। आसपास के गांवों व बार्डर रूट पर भी पुलिस की टीमें एक्टिव की गई हैं।
मोहनगढ़ के नेहड़ाई क्षेत्र में इस तरह की घटना ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों में चिंता है कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद बदमाश बिना किसी रुकावट के भाग निकले।
