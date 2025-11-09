जैसलमेर में ATM लूटकांड: आधी रात बदमाशों का धावा, गाड़ी से बांधकर उखाड़ दी मशीन, जिले के सभी बॉर्डर सील

पुलिस के मुताबिक, वारदात से पहले आसपास की जगह की रेकी की गई थी। बदमाशों को मालूम था की ATM के बाहर कोई गार्ड व किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है। बदमाशों ने इसका फायदा उठाकर शनिवार रात को लगभग 2 बजे एटीएम पर धावा बोल दिया। बोलेरो गाड़ी में सवार होकर 3 से 4 बदमाश आए और गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर एटीएम को उखाड़ लिए। वहीं मशीन उखड़ने के बाद उसे गाड़ी में लादकर फरार हो गए।