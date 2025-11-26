अचानक गाड़ी में बैठे व्यक्तियों पर तानी पिस्टल… मचा हड़कम्प

जैसलमेर के एसबीआइ चौराहा के पास बुधवार दोपहर को एक युवक की ओर से हरियाणा नम्बर की गाड़ी में बैठे व्यक्तियों पर सरेआम पिस्टल तान दिए जाने से आसपास के लोग व पर्यटक घबरा गए, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि पिस्टल तानने वाला व्यक्ति सार्दी वर्दी में पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का जवान है और उसने संदिग्ध मान कर पर्यटक पर पिस्टल तानी थी।
जरूरी छानबीन के बाद पर्यटकों को जाने दिया गया। जैसलमेर पुलिस ने भी थोड़ी देर में बयान जारी कर स्थिति को साफ किया, जिसमें बताया गया कि बुधवार को पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम अपने वांछित आरोपी की तलाश करती हुई जैसलमेर आई थी। शहर में तलाश के दौरान पुराने नीरज बस स्टैंड के सामने एक संदिग्ध कार और युवक होने से उन्हें दस्तयाब करने के दौरान ऑपरेशनल कार्रवाई की गई थी। बाद में उक्त युवक व कार को जाने दिया गया। शहर कोतवाल सुरजाराम की ओर से शहर में लगातार गश्त की जा रही है।
इस बीच जैसलमेर में एक मुख्य सडक़ पर पिस्टल ताने जाने से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की टीम में 6 जवान शामिल थे। एनडीपीएस एक्ट के किसी मामले में फरार बदमाश की लोकेशन जैसलमेर होने की सूचना पर उक्त टीम आई थी। हरियाणा नंबर की एक गाड़ी को देखकर टीम ने उसे रोका और घेर लिया। एक जवान गाड़ी के सामने पिस्टल तानकर खड़ा हो गया। इसके बाद गाड़ी सवारों से पूछताछ की गई। इस घटनाक्रम को देखकर आसपास मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए घबराहट का माहौल बन गया।
