अचानक गाड़ी में बैठे व्यक्तियों पर तानी पिस्टल… मचा हड़कम्प

इस बीच जैसलमेर में एक मुख्य सडक़ पर पिस्टल ताने जाने से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की टीम में 6 जवान शामिल थे। एनडीपीएस एक्ट के किसी मामले में फरार बदमाश की लोकेशन जैसलमेर होने की सूचना पर उक्त टीम आई थी। हरियाणा नंबर की एक गाड़ी को देखकर टीम ने उसे रोका और घेर लिया। एक जवान गाड़ी के सामने पिस्टल तानकर खड़ा हो गया। इसके बाद गाड़ी सवारों से पूछताछ की गई। इस घटनाक्रम को देखकर आसपास मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए घबराहट का माहौल बन गया।