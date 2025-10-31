Patrika LogoSwitch to English

सुखराम की शहादत को किया याद, अर्पित किए पुष्प

अमर शहीद सुखराम विश्रोई के 22वें शहादत दिवस के मौके पर शहीद के पैतृक गांव धोलिया में बलवंत चौक स्थित शहीद स्मारक पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 31, 2025

अमर शहीद सुखराम विश्रोई के 22वें शहादत दिवस के मौके पर शहीद के पैतृक गांव धोलिया में बलवंत चौक स्थित शहीद स्मारक पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी के मुख्य आतिथ्य, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी की अध्यक्षता, सेना की 269वीं फील्ड रेजीमेंट के सुबेदार गुरुपालसिंह व दिनेशकुमार, सर्वोदय कार्यकर्ता मनोहर जोशी, सरपंच शिवरतन विश्रोई, भाजपा प्रदेश मंत्री आईदानसिंह भाटी, पूर्व उपप्रधान भंवरलाल मदासर, सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह, शिक्षाविद् जगनलाल पालीवाल, शहीद के पिता सतुराम विश्नोई के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित सभा के दौरान शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पचक्र व पुष्प अर्पित कर एवं सेना के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर सलामी देकर और दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।

इस मौके पर संबोधित करते हुए जैसलमेर विधायक भाटी ने कहा कि शहीद राष्ट्र के गौरव है और शहीदों के जीवन से त्याग व बलिदान की प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए कार्य करने की जरुरत है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से सीमा के सच्चे प्रहरी बनकर संदिग्ध गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखने और इसकी सूचना तत्काल पुलिस, प्रशासन व सेना को देने की बात कही। पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देना क्षेत्र व परिवार के लिए गौरव की बात है। उन्होंने ऐसे महान सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करने एवं उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर हर स्तर पर उनका सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने शहीद को नमन करते हुए भावीपीढ़ी को राष्ट्रभक्ति प्रेरणा लेने की बात कही।

भाजपा प्रदेश मंत्री आईदानसिंह ने शहीद सुखराम विश्नोई की शहादत ने धोलिया ही नहीं पूरे जिले व प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सर्वोदयी कार्यकर्ता मनोहर जोशी ने शहीद विश्नोई के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके अदम्य, साहस, शौर्य एवं सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण एवं जीव-जंतु कल्याण को लेकर समय-समय पर दिए गए बलिदान को भी याद किया। सरपंच शिवरतन ने युवापीढ़ी को नशे की प्रवृति से दूर रहकर राष्ट्रसेवा में आगे बढऩे का आह्वान किया। शहीद सुखराम स्मृति संस्थान के सचिव रामरख विश्नोई ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन मोहनसिंह सोलंकी भादरिया ने किया।

गांधी व पटेल को किया याद

इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और स्वतंत्रता सेनानी लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किए गए। उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया।

