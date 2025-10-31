सुखराम की शहादत को किया याद, अर्पित किए पुष्प

इस मौके पर संबोधित करते हुए जैसलमेर विधायक भाटी ने कहा कि शहीद राष्ट्र के गौरव है और शहीदों के जीवन से त्याग व बलिदान की प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए कार्य करने की जरुरत है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से सीमा के सच्चे प्रहरी बनकर संदिग्ध गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखने और इसकी सूचना तत्काल पुलिस, प्रशासन व सेना को देने की बात कही। पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देना क्षेत्र व परिवार के लिए गौरव की बात है। उन्होंने ऐसे महान सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करने एवं उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर हर स्तर पर उनका सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने शहीद को नमन करते हुए भावीपीढ़ी को राष्ट्रभक्ति प्रेरणा लेने की बात कही।