जैसलमेर में प्रवासी कुरजां पक्षी की संदिग्ध मौत, बर्ड फ्लू आशंका

जैसलमेर जिले के देवीकोट क्षेत्र के पास गुरुवार सुबह एक कुरजां पक्षी घायल पाया गया। ग्रामीणों ने इसे तड़पते देखा और सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने पक्षी को उपचार के लिए पशु हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। वन विभाग ने मृत पक्षी के सैंपल भोपाल स्थित लैब भेजे हैं।
जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जैसलमेर में बर्ड फ्लू के कारण 33 से अधिक कुरजां पक्षियों की मौत हुई थी। ऐसे में इस बार भी एक पक्षी की संदिग्ध मौत ने ग्रामीणों में चिंता और आशंका बढ़ा दी है। हर साल हजारों कुरजां साइबेरिया और मध्य एशिया से लंबी उड़ान भरकर जैसलमेर के तालाबों और जलाशयों में पहुंचते हैं। ये पक्षी नवंबर से फरवरी तक यहां रहते हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी पक्षी को मृत या बीमार अवस्था में देखें तो तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते जांच और रोकथाम की जा सके।
