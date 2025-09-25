स्वच्छता ही सेवा अभियान: एक दिन, एक घंटा, एक साथ थीम पर चलाया सफाई अभियान

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गुरुवार को ऐतिहासिक गड़ीसर झील के तट पर एक दिन, एक घंटा, एक साथ थीम पर आधारित श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, नगर परिषद के कार्मिक, सामाजिक संगठन, स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवी संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान झील क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा, झाड़ियां और अन्य अपशिष्ट हटाकर सफाई अभियान चलाया गया।जिला कलक्टर प्रताप सिंह के निर्देशन में आयोजित इस अभियान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, नगरपरिषद आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन टीम, स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवक शामिल हुए। सभी ने स्वच्छता के महत्व को समझते हुए अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की शपथ भी ली।
स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीयव्यापी श्रमदान दिवस के अवसर पर एक दिन, एक घंटा, एक साथ थीम पर कार्यालय पंचायत समिति सम परिसर में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विकास अधिकारी किशनसिंह राठौर, पंचायत समिति के अन्य कार्मिकों और समुन्द्र सिंह ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। सभी ने परिसर में सफाई कर कूड़ा, प्लास्टिक और अन्य अवशेष हटाकर परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया और आमजन से अपील की गई कि वे स्वच्छता को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तथा अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखें।