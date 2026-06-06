थार क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण जल प्रबंधन और हरित विकास की मजबूत पहल

जैसलमेर जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत बड़ाबाग में जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल का आयोजन किया। कलक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही उनके प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, अवास योजनाओं, कचरा निस्तारण, अवैध कब्जों एवं पट्टा संबंधी विभिन्न समस्याओं और मांगों को कलक्टर के समक्ष रखा। अनुपमा जोरवाल ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। पेयजल आपूर्ति की परेशानियों पर विकास अधिकारी व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। विद्युत संबंधी शिकायतों पर डिस्कॉम अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश किए। कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता विद्युत भैराराम चौधरी, अधीक्षण अभियंता पीएचईडी कैशव चंद मीणा, नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।