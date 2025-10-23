पर्यटकों से गुलजार परमाणु नगरी..हर दिन आ रहे 10 हजार

परमाणु नगरी के बाजार व पर्यटक स्थल गुरुवार को देशी सैलानियों से गुलजार नजर आए और मुख्य मार्गों पर चहल पहल रही। गौरतलब है कि दीपावली के बाद से देशी पर्यटकों की आवक शुरू हो जाती है। ये पर्यटक रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के बाद पोकरण फोर्ट व अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने पोकरण आते है और यहां से स्वर्णनगरी जैसलमेर के लिए रवाना होते है। ऐसे में दीपावली के अगले ही दिन यहां पर्यटकों की भीड़ उमडऩी शुरू हो जाती है। विशेष रूप से गुजरात व पश्चिमी बंगाल से प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक यहां पहुंचते है। इसी के अंतर्गत बुधवार शाम पर्यटकों की आवक शुरू हो गई थी। बुधवार की रात भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे। सैकड़ोंं पर्यटकों की आवक से बुधवार की रात कस्बे के सभी होटल हाऊसफुल नजर आए और वाहनों की भी भीड़ देखी गई। गुरुवार को अलसुबह ये पर्यटक रामदेवरा के लिए रवाना हुए। रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के बाद सैलानी पुन: पोकरण पहुंचे और यहां के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर लोक संस्कृति व ऐतिहासिक फोर्ट की बनावट को देखकर अभिभूत हुए। सैलानी स्थानीय ऐतिहासिक फोर्ट के साथ अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर यहां के दृश्य कैमरों में कैद कर रहे है।
गौरतलब है कि बुधवार शाम पर्यटकोंं की आवक शुरू हो गई थी, जो अब एक सप्ताह तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रतिदिन सैकड़ों गुजराती व बंगाली देशी पर्यटक यहां पहुंचेंगे। ये पर्यटक पोकरण में दर्शनीय व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे है। जिससे कस्बे के मुख्य मार्गों व दर्शनीय स्थलों पर चहल पहल बढ़ गई है। पर्यटकों की सर्वाधिक भीड़ पोकरण फोर्ट में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ विदेशी पर्यटक भी यहां पहुंच रहे है। ये विदेशी पर्यटक भी पोकरण के रास्ते जैसलमेर जा रहे है और पोकरण में रुककर ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे है। साथ ही दोपहर का भोजन लेते है।
सैलानियों की आवक बढऩे से पर्यटन व्यवसाय भी बढऩे लगा है। खासकर यहां की होटलों व रेस्टोरेन्ट्स की ग्राहकी बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित होटलों व ढाबों पर भी सैलानी देखे जा रहे है। यहां दिन रात वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। पर्यटकों के आवागमन से कस्बे में अच्छी ग्राहकी होने से दुकानदारों व होटल मालिकों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है।
कस्बे में बुधवार शाम पर्यटकों की आवक शुरू हुई और गुरुवार को भीड़ बढ़ गई। ये पर्यटक विशेष रूप से फोर्ट का भ्रमण करते है। ऐसे में अपने वाहन फोर्ट रोड पर खड़े कर देते है। जिसके कारण दिन में कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार पर्यटकों की आवक के चलते जोधपुर रोड, व्यास सर्किल, जैसलमेर रोड पर भी वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। जिससे आमजन को परेशानी होती है। जिसके चलते यातायात पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस यातायात प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक सवाईसिंह तंवर व हेड कांस्टेबल गोपालसिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मी कस्बे के मुख्य चौराहे, जैसलमेर रोड, जोधपुर रोड के साथ फोर्ट रोड, सुभाष चौक के आसपास तैनात रहकर यातायात व्यवस्था को सुचारु करने का जतन कर रहे है।
