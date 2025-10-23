Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पर्यटकों से गुलजार परमाणु नगरी..हर दिन आ रहे 10 हजार

परमाणु नगरी के बाजार व पर्यटक स्थल गुरुवार को देशी सैलानियों से गुलजार नजर आए और मुख्य मार्गों पर चहल पहल रही।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 23, 2025

परमाणु नगरी के बाजार व पर्यटक स्थल गुरुवार को देशी सैलानियों से गुलजार नजर आए और मुख्य मार्गों पर चहल पहल रही। गौरतलब है कि दीपावली के बाद से देशी पर्यटकों की आवक शुरू हो जाती है। ये पर्यटक रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के बाद पोकरण फोर्ट व अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने पोकरण आते है और यहां से स्वर्णनगरी जैसलमेर के लिए रवाना होते है। ऐसे में दीपावली के अगले ही दिन यहां पर्यटकों की भीड़ उमडऩी शुरू हो जाती है। विशेष रूप से गुजरात व पश्चिमी बंगाल से प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक यहां पहुंचते है। इसी के अंतर्गत बुधवार शाम पर्यटकों की आवक शुरू हो गई थी। बुधवार की रात भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे। सैकड़ोंं पर्यटकों की आवक से बुधवार की रात कस्बे के सभी होटल हाऊसफुल नजर आए और वाहनों की भी भीड़ देखी गई। गुरुवार को अलसुबह ये पर्यटक रामदेवरा के लिए रवाना हुए। रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के बाद सैलानी पुन: पोकरण पहुंचे और यहां के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर लोक संस्कृति व ऐतिहासिक फोर्ट की बनावट को देखकर अभिभूत हुए। सैलानी स्थानीय ऐतिहासिक फोर्ट के साथ अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर यहां के दृश्य कैमरों में कैद कर रहे है।

पर्यटक स्थलों पर बढ़ी चहल-पहल

गौरतलब है कि बुधवार शाम पर्यटकोंं की आवक शुरू हो गई थी, जो अब एक सप्ताह तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रतिदिन सैकड़ों गुजराती व बंगाली देशी पर्यटक यहां पहुंचेंगे। ये पर्यटक पोकरण में दर्शनीय व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे है। जिससे कस्बे के मुख्य मार्गों व दर्शनीय स्थलों पर चहल पहल बढ़ गई है। पर्यटकों की सर्वाधिक भीड़ पोकरण फोर्ट में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ विदेशी पर्यटक भी यहां पहुंच रहे है। ये विदेशी पर्यटक भी पोकरण के रास्ते जैसलमेर जा रहे है और पोकरण में रुककर ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे है। साथ ही दोपहर का भोजन लेते है।

होटल व्यवसाय में तेजी

सैलानियों की आवक बढऩे से पर्यटन व्यवसाय भी बढऩे लगा है। खासकर यहां की होटलों व रेस्टोरेन्ट्स की ग्राहकी बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित होटलों व ढाबों पर भी सैलानी देखे जा रहे है। यहां दिन रात वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। पर्यटकों के आवागमन से कस्बे में अच्छी ग्राहकी होने से दुकानदारों व होटल मालिकों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है।

यातायात पुलिस को करनी पड़ रही मशक्कत

कस्बे में बुधवार शाम पर्यटकों की आवक शुरू हुई और गुरुवार को भीड़ बढ़ गई। ये पर्यटक विशेष रूप से फोर्ट का भ्रमण करते है। ऐसे में अपने वाहन फोर्ट रोड पर खड़े कर देते है। जिसके कारण दिन में कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार पर्यटकों की आवक के चलते जोधपुर रोड, व्यास सर्किल, जैसलमेर रोड पर भी वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। जिससे आमजन को परेशानी होती है। जिसके चलते यातायात पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस यातायात प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक सवाईसिंह तंवर व हेड कांस्टेबल गोपालसिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मी कस्बे के मुख्य चौराहे, जैसलमेर रोड, जोधपुर रोड के साथ फोर्ट रोड, सुभाष चौक के आसपास तैनात रहकर यातायात व्यवस्था को सुचारु करने का जतन कर रहे है।

फैक्ट फाइल:-

  • 10 हजार से अधिक देशी पर्यटक प्रतिदिन पहुंच रहे है परमाणु नगरी
  • 20 लाख से अधिक का हो रहा है प्रतिदिन कारोबार
  • 800 से अधिक आते है प्रतिदिन पर्यटकों के वाहन
  • 2 करोड़ से अधिक होगा 7 दिन में कारोबार
  • 20 से अधिक होटलें है पोकरण के राष्ट्रीय राजमार्गों पर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 10:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पर्यटकों से गुलजार परमाणु नगरी..हर दिन आ रहे 10 हजार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, अब हिमाकत करने से पहले सौ बार सोचेगा: राजनाथसिंह

जैसलमेर

मोहनगढ़ में दोहरा हत्याकांड: निर्माण कार्य में भुगतान को लेकर था विवाद, एक आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर

उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी रुणीचा नगरी

जैसलमेर

पोकरण: भिड़ गई गाडिय़ां, आधे घंटे तक चली तनातनी … लग गया जाम

जैसलमेर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जैसलमेर, वार म्यूजियम में शौर्य पार्क का किया उद्घाटन

Rajnath Singh in jaisalmer
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.