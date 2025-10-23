पर्यटकों से गुलजार परमाणु नगरी..हर दिन आ रहे 10 हजार

परमाणु नगरी के बाजार व पर्यटक स्थल गुरुवार को देशी सैलानियों से गुलजार नजर आए और मुख्य मार्गों पर चहल पहल रही। गौरतलब है कि दीपावली के बाद से देशी पर्यटकों की आवक शुरू हो जाती है। ये पर्यटक रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के बाद पोकरण फोर्ट व अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने पोकरण आते है और यहां से स्वर्णनगरी जैसलमेर के लिए रवाना होते है। ऐसे में दीपावली के अगले ही दिन यहां पर्यटकों की भीड़ उमडऩी शुरू हो जाती है। विशेष रूप से गुजरात व पश्चिमी बंगाल से प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक यहां पहुंचते है। इसी के अंतर्गत बुधवार शाम पर्यटकों की आवक शुरू हो गई थी। बुधवार की रात भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे। सैकड़ोंं पर्यटकों की आवक से बुधवार की रात कस्बे के सभी होटल हाऊसफुल नजर आए और वाहनों की भी भीड़ देखी गई। गुरुवार को अलसुबह ये पर्यटक रामदेवरा के लिए रवाना हुए। रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के बाद सैलानी पुन: पोकरण पहुंचे और यहां के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर लोक संस्कृति व ऐतिहासिक फोर्ट की बनावट को देखकर अभिभूत हुए। सैलानी स्थानीय ऐतिहासिक फोर्ट के साथ अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर यहां के दृश्य कैमरों में कैद कर रहे है।