शिकार करने से मना करने की रंजिश में किसान को मौत के घाट उतारा

शांत माने जाने वाले जैसलमेर जिले में एक व्यक्ति की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने कुछ दिन पहले अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को वन्यजीवों का शिकार करने से रोका था। मामला जिले के सांगड़ थानान्तर्गत आने वाले डांगरी गांव क्षेत्र का है। जहां बीती रात कुछ जनों ने इक्कठे होकर पशुपालक खेतसिंह (50) पुत्र नाथूसिंह निवासी सुमेलनगर, डांगरी पर हमला बोल दिया और उसे गम्भीर हालत में छोडकऱ फरार हो गए। खेतसिंह के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गम्भीर चोटें आई और वह पूरी रात तड़पता रहा। इस दौरान उसके शरीर से काफी मात्रा में खून बह गया। घटना की जानकारी खेतसिंह के परिवारजनों को बुधवार सुबह मिली। वे उसे लेकर बाड़मेर स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर सांगड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। इधर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे मामले की गम्भीरता को देखते हुए घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है और घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इससे पहले बाड़मेर अस्पताल में खेतसिंह की मौत हो जाने पर उसके परिवारजनों की रुलाई फूट गई। बड़ी संख्या में अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। उन्होंने शव उठाने से इनकार कर मोर्चरी के बाहर धरना दे दिया। दूसरी तरफ डांगरी गांव में इस घटना को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार वहां एक दुकान को आग लगाई गई है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है।