हर घर नल योजना की धीमी चाल, 55 फीसदी घरों तक ही पहुंच

हर घर तक नल से पीने का पानी पहुंचाने वाली केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन धोरों की धरती जैसलमेर में क्रियान्वयन के मामले में काफी पीछे रह गया है। यह योजना साल 2019 से शुरू हुई थी और कायदे से इसकी अवधि 2024 तक निर्धारित थी लेकिन जैसलमेर जैसे जिले कई कारणों से पीछे छूट गए तो केंद्र ने इसकी अवधि में बढ़ोतरी करते हुए 2028 तक कर दी। वर्तमान में भी जैसलमेर जिले के अब तक 64 हजार 848 घरों को हर घर नल का कार्य पूर्ण किया गया है। यह कुल लक्ष्य का 55.69 प्रतिशत है। शेष कार्यों को चालू वित्त वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि उनके भी समयबद्ध ढंग से पूरे होने में संदेह कम नहीं है, जो कार्य पूरे होने में हैं, उनके तहत 98 गांवों को 100 प्रतिशत, 57 गांवों को 90 से 100 प्रतिशत तक हर घर नल से जोडऩे का कार्य किया गया है। अब तक 29 गांवों में कार्य पूर्ण होना प्रमाणित किया गया है। जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल 75 योजनाओं में से 72 के लिए 1132.50 करोड़ के कार्यों के कार्यादेश जारी किए गए हैं। शेष 3 योजनाओं के कार्यादेश जारी नहीं होने को लेकर प्रशासन की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर अतिशीघ्र कार्यादेश जारी करवाएं। इसके अलावा समय-समय पर होने वाली प्रशासनिक बैठकों में जिला कलक्टर की तरफ से योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई है।