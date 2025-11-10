Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

हर घर नल योजना की धीमी चाल, 55 फीसदी घरों तक ही पहुंच

हर घर तक नल से पीने का पानी पहुंचाने वाली केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन धोरों की धरती जैसलमेर में क्रियान्वयन के मामले में काफी पीछे रह गया है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 10, 2025

हर घर तक नल से पीने का पानी पहुंचाने वाली केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन धोरों की धरती जैसलमेर में क्रियान्वयन के मामले में काफी पीछे रह गया है। यह योजना साल 2019 से शुरू हुई थी और कायदे से इसकी अवधि 2024 तक निर्धारित थी लेकिन जैसलमेर जैसे जिले कई कारणों से पीछे छूट गए तो केंद्र ने इसकी अवधि में बढ़ोतरी करते हुए 2028 तक कर दी। वर्तमान में भी जैसलमेर जिले के अब तक 64 हजार 848 घरों को हर घर नल का कार्य पूर्ण किया गया है। यह कुल लक्ष्य का 55.69 प्रतिशत है। शेष कार्यों को चालू वित्त वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि उनके भी समयबद्ध ढंग से पूरे होने में संदेह कम नहीं है, जो कार्य पूरे होने में हैं, उनके तहत 98 गांवों को 100 प्रतिशत, 57 गांवों को 90 से 100 प्रतिशत तक हर घर नल से जोडऩे का कार्य किया गया है। अब तक 29 गांवों में कार्य पूर्ण होना प्रमाणित किया गया है। जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल 75 योजनाओं में से 72 के लिए 1132.50 करोड़ के कार्यों के कार्यादेश जारी किए गए हैं। शेष 3 योजनाओं के कार्यादेश जारी नहीं होने को लेकर प्रशासन की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर अतिशीघ्र कार्यादेश जारी करवाएं। इसके अलावा समय-समय पर होने वाली प्रशासनिक बैठकों में जिला कलक्टर की तरफ से योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई है।

सबको पिलाना है नहरी पानी

हर घर नल कनेक्शन की योजना में सभी जिलावासियों को नहरी मीठा पानी पिलाए जाने की योजना है। इसके लिए विभिन्न नहरी क्षेत्रों से संबंधित ग्रामीण इलाकों के लिए पाइप लाइनें बिछाई जानी हैं और फिर उनसे घर-घर तक पानी का नल लगाना है। जैसलमेर के दूर-दराज तक फैले होने और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण होने के कारण योजना की लागत प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा में कहीं अधिक बढ़ गई है। परियोजनाओं के तहत पानी की टंकियों, फिल्टर प्लांट और पाइपलाइनों का निर्माण किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिल सके।

यहां लक्ष्य में पिछड़ा रहे

जल जीवन मिशन में संशोधित लघु पेयजल योजनाओं में जिला लक्ष्य के मुकाबले काफी पीछे है। ओटीएमपी के अब तक ऑफलाइन, ऑनलाइन आइएमआइएस पोर्टल पर 22354 के लक्ष्य के विरुद्ध 3084 और एमपी योजनाओं में लक्ष्य 41507 के विरुद्ध 5915 की प्राप्ति ही हो पाई है। जिम्मेदारों ने नाराजगी जताते हुए शत प्रतिशत प्राप्ति के लिए सतत मोनेटरिंग करने के लिए निर्देशित किया गया। गौरतलब है कि ओटीएमपी जल जीवन मिशन के तहत एक प्रकार की योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। योजनाओं के माध्यम से, गांवों में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे जैसे कि उच्च जलाशय, पंपिंग स्टेशन और पाइपलाइन का निर्माण और सुधार किया जाता है ताकि हर घर में पानी का कनेक्शन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रगति पर योजना के काम

जिले में जल जीवन मिशन के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। उनकी अनेक स्तरों पर मोनेटरिंग की जा रही है, जिससे वे लक्ष्य के अनुरूप पूरा करवाए जा सकें।

- कैलाशचंद मीना, अधीक्षण अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, जैसलमेर

