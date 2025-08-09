अपहृत युवक को छुड़ाकर हथियार और वाहन जब्त, 7 आरोपी दबोचे

पुलिस थाना सांगड़ ने कार्रवाई करते हुए अपहरण और मारपीट की वारदात का खुलासा कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला गत 4 अगस्त की दोपहर का है, जब रीवड़ी निवासी कुरबान खान मोटरसाइकिल से फतेहगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान संग्राम की ढाणी निवासी यारू खान और फोटे खान ने पीछे से उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर गिरा दिया। थोड़ी देर बाद रीवड़ी की ओर से एक गाड़ी आई, जिसमें कण्डे खान, फोटे खान, यारू खान, दिलबर खान और जासीन उर्फ जानी खान सहित अन्य लोग सवार थे। इन सभी ने कुरबान खान को जबरन गाड़ी में डालकर रीवड़ी की ओर ले जाकर मारपीट की।
शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के मार्गदर्शन और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा की देखरेख में, थानाधिकारी बाबूराम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने सरहद रीवड़ी में अपहृत को सुरक्षित छुड़ाया और लगातार पीछा कर सातों आरोपियों को दबोच लिया। घटना में प्रयुक्त वाहन और मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में दिलबर खान, जासीन उर्फ जानू खान, कण्डे खान, मुख्तयार खान, संग्राम खान, फोटा खान और गागन उर्फ यारू खान शामिल हैं, सभी निवासी संग्राम की ढाणी या रीवड़ी हैं। मामले में विस्तृत जांच जारी है।