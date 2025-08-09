अपहृत युवक को छुड़ाकर हथियार और वाहन जब्त, 7 आरोपी दबोचे

पुलिस थाना सांगड़ ने कार्रवाई करते हुए अपहरण और मारपीट की वारदात का खुलासा कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला गत 4 अगस्त की दोपहर का है, जब रीवड़ी निवासी कुरबान खान मोटरसाइकिल से फतेहगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान संग्राम की ढाणी निवासी यारू खान और फोटे खान ने पीछे से उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर गिरा दिया। थोड़ी देर बाद रीवड़ी की ओर से एक गाड़ी आई, जिसमें कण्डे खान, फोटे खान, यारू खान, दिलबर खान और जासीन उर्फ जानी खान सहित अन्य लोग सवार थे। इन सभी ने कुरबान खान को जबरन गाड़ी में डालकर रीवड़ी की ओर ले जाकर मारपीट की।