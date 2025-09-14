7 वर्ष पूर्व किया गया था चौराहों व गलियों का नामकरण, न लग पाए बोर्ड न मिल पा रही जानकारी

पोकरण कस्बे में सांकड़ा चौराहा का नामकरण रावल मल्लीनाथ सर्किल, मिड-वे तिराहा का भगवान परशुराम सर्किल, शक्तिस्थल तिराहा का बाबा रामदेव तिराहा, आइटीआइ के पास स्थित चौराहा का खींवज माता चौराहा, फलसूंड चौराहा का दीनदयाल उपाध्याय तिराहा, जोधपुर-जैसलमेर बाइपास तिराहा का त्यागी संत रामकृष्ण तिराहा, खींवज मंदिर के पास बाइपास चौराहा का महाराणा प्रताप चौराहा, टेलीफोस एक्सचेंज के पास चौराहे का मां जाज्वला चौराहा, पाउपाडिया चौराहा का भास्कर चौराहा, शक्तिस्थल के पास से व्यास सर्किल तक सडक़ का एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, रेलवे स्टेशन से व्यास सर्किल तक का अंबेडकर मार्ग, व्यास सर्किल से किले तक का जयनारायण व्यास मार्ग, किले से गांधी चौक तक का कामदार रतनलाल गुचिया मार्ग, सालमसागर तालाब से वाया मालियों की बस्ती आशापुरा रोड तक का संत शिरोमणी लिखमीदास मार्ग, पाउपाडिया रोड का स्वामी विवेकानंद मार्ग, जैसलमेर रोड से कॉलेज होते हुए आशापुरा मंदिर वाया आइटीआइ तक का मां आशापुरा रोड, उपखंड अधिकारी आवास से सैनिक विश्राम गृह तक का संत दयाराम मार्ग, मैन रोड से संघ कार्यालय तक का केशव मार्ग, अमरावती होटल से वाया शिवपुरा कच्ची बस्ती होते हुए पाउपाडिया रोड का नाम माता श्रीयादे मार्ग, सूरजप्रोल से फलसूंड रोड का भास्कर मार्ग, नेहरु उद्यान से बालीनाथ के आश्रम तक का बाबा बालीनाथ मार्ग, मालियों के ब्रह्मबाग से पुरोहितों की बगेची होते हुए महेशानंद कुटिया तक का संत महेशानंद मार्ग और जैसलमेर रोड से अंबेडकर सर्किल तक का गुरु जम्भेश्वर मार्ग के नाम से नामकरण किया गया है।