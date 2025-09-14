7 वर्ष पूर्व किया गया था चौराहों व गलियों का नामकरण, न लग पाए बोर्ड न मिल पा रही जानकारी

नगरीय क्षेत्रों में गली मोहल्लों को नाम देने और देवी-देवताओं के साथ महापुरुषों के नाम से पहचान देने को लेकर राज्य सरकार व स्वायत शासन विभाग की योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। 7 वर्ष बाद भी नामकरण के आदेश कागजों तक ही सीमित है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नगरीय क्षेत्रों में गली मोहल्लों के नामकरण को लेकर नगर निकायों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। जिसके अंतर्गत प्रदेश के 66 नगर निकायों की ओर से प्रमुख गली मोहल्लों व चौराहों के नामकरण को लेकर प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भिजवाए गए। पोकरण में नगरपालिका मंडल की ओर से कस्बे के 23 मार्गों व चौराहों के नामकरण के लिए प्रस्ताव भिजवाए गए थे। जिस पर 5 अक्टूबर 2018 को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अधिनियम संख्या 18 की धारा 337 सपठित धारा 240 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के 66 नगर निकायों में गली मोहल्लों का नामकरण किया गया। पोकरण कस्बे के 23 मार्गों व चौराहों का देवी-देवताओं एवं महापुरुषों के नाम से नामकरण किया गया था, लेकिन अभी तक गलियों व चौराहों में न तो बोर्ड लगाए गए, न ही लोगों को इस संबंध में कोई जानकारी दी गई। ऐसे में नाम गुमनाम होते जा रहे हैं।
पोकरण कस्बे में सांकड़ा चौराहा का नामकरण रावल मल्लीनाथ सर्किल, मिड-वे तिराहा का भगवान परशुराम सर्किल, शक्तिस्थल तिराहा का बाबा रामदेव तिराहा, आइटीआइ के पास स्थित चौराहा का खींवज माता चौराहा, फलसूंड चौराहा का दीनदयाल उपाध्याय तिराहा, जोधपुर-जैसलमेर बाइपास तिराहा का त्यागी संत रामकृष्ण तिराहा, खींवज मंदिर के पास बाइपास चौराहा का महाराणा प्रताप चौराहा, टेलीफोस एक्सचेंज के पास चौराहे का मां जाज्वला चौराहा, पाउपाडिया चौराहा का भास्कर चौराहा, शक्तिस्थल के पास से व्यास सर्किल तक सडक़ का एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, रेलवे स्टेशन से व्यास सर्किल तक का अंबेडकर मार्ग, व्यास सर्किल से किले तक का जयनारायण व्यास मार्ग, किले से गांधी चौक तक का कामदार रतनलाल गुचिया मार्ग, सालमसागर तालाब से वाया मालियों की बस्ती आशापुरा रोड तक का संत शिरोमणी लिखमीदास मार्ग, पाउपाडिया रोड का स्वामी विवेकानंद मार्ग, जैसलमेर रोड से कॉलेज होते हुए आशापुरा मंदिर वाया आइटीआइ तक का मां आशापुरा रोड, उपखंड अधिकारी आवास से सैनिक विश्राम गृह तक का संत दयाराम मार्ग, मैन रोड से संघ कार्यालय तक का केशव मार्ग, अमरावती होटल से वाया शिवपुरा कच्ची बस्ती होते हुए पाउपाडिया रोड का नाम माता श्रीयादे मार्ग, सूरजप्रोल से फलसूंड रोड का भास्कर मार्ग, नेहरु उद्यान से बालीनाथ के आश्रम तक का बाबा बालीनाथ मार्ग, मालियों के ब्रह्मबाग से पुरोहितों की बगेची होते हुए महेशानंद कुटिया तक का संत महेशानंद मार्ग और जैसलमेर रोड से अंबेडकर सर्किल तक का गुरु जम्भेश्वर मार्ग के नाम से नामकरण किया गया है।
स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 2018 में चौराहों व मार्गों का नामकरण किया गया। 7 वर्ष बाद भी न तो मार्गों व चौराहों पर नामों के बोर्ड लगाए गए हैं, न ही कोई सूचना प्रदर्शित की गई है। ऐसे में लोगों को जानकारी भी नहीं हो रही है कि इनका नामकरण हुआ है। नामकरण के 7 वर्ष बाद भी धरातल पर बोर्ड लगाने, सूचना प्रदर्शित करने, मूर्तियां लगाने, चौराहे बनवाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यदि ऐसा किया जाता है तो मार्गों, चौराहों के साथ ही गलियों को भी नई पहचान मिल सकेगी।