पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बढ़ रही चोरियां, नहीं लगा सुराग

लाठी क्षेत्र में पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग रहा है, जिससे सरकारी सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है तो सुरक्षा में सैंध लगने की भी आशंका है। गौरतलब है कि क्षेत्र में एशिया की बड़ी रेंजों में शुमार पोकरण फील्ड रेंज में गत दिनों कम्यूनिकेशन वायर चोरी हो गया था। जिसके बाद 24 अगस्त को पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं लगा है। सूत्रों के अनुसार 18 अगस्त को 5 व 4 किलोमीटर एवं 21 अगस्त को 3.2 कुल 12.2 किलोमीटर वायर चोरी हुआ था। इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। गत वर्ष भी मई माह में रेंज से टैंक के कुछ पार्ट्स चोरी हो जाने पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपियों को रेंज से बाहर निकलते ही पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी प्रकार अक्टूबर माह में 12 किलोमीटर कम्यूनिकेशन वायर चोरी हो गया था। साथ ही अज्ञात चोरों ने डीजल भी चोरी किया था। इसमें भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।