जैसलमेर

पोकरण में नहीं थम रही चोरी की वारदातें, भयभीत स्थानीय बाशिंदे

सरहदी जिले के परमाणु नगरी में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जबकि पुलिस चोरों को पकडऩे व माल बरामदगी में असफल सिद्ध हो रही है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 19, 2025

केस 1 गत 5 अगस्त की रात कस्बे के रामदेव कॉलोनी में पुलिस वृताधिकारी के रीडर सहायक उपनिरीक्षक के घर में अज्ञात चोरों ने दबिश दी। यहां से 20 तोला सोने व 500 ग्राम चांदी के आभूषण चुरा ले गए। जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।

केस 2

18 अगस्त की रात फलसूंड रोड पर पुलिस वृताधिकारी कार्यालय के सामने घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर 8 लाख रुपए नकद व 30 तोला सोने की चोरी की। इसके भी न तो चोर पकड़े गए है, न ही माल बरामदगी हो सकी है।

केस 3

18 सितंबर को तडक़े चोरों ने खींवज माता मंदिर में घुसकर चांदी के छत्तर व प्रतिमा पर लगे मुख चुरा लिए। गत 29 अगस्त को भी चोरों ने यहां प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो सके थे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।

सरहदी जिले के परमाणु नगरी में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जबकि पुलिस चोरों को पकडऩे व माल बरामदगी में असफल सिद्ध हो रही है। गत दो माह में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके अभी तक एक भी वारदात का खुलासा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि सरहदी जिले का पोकरण सबसे बड़ा कस्बा है। साथ ही ऐतिहासिक, सामरिक व धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। गत माह लोकदेवता बाबा रामदेव का भादवा मेला भी आयोजित हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। मेले के दौरान कई बाहरी समाजकंटकों की आवक से क्षेत्र में चोरी की वारदातें भी बढ़ती है। इस वर्ष भी चोरी की कई छोटी-बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन किसी भी वारदात का खुलासा नहीं हो पाया है।

आधा दर्जन से अधिक हो चुकी चोरियां

कस्बे में अगस्त व सितंबर माह में अब तक आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी है। तीन बड़ी चोरी की वारदातों के अलावा राजकीय अस्पताल में दो मरीजों के जेब से रुपए पार हो चुके है। फलसूंड रोड से मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। इन चोरी की वारदातों के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे है।

आमजन में भय का माहौल

कस्बे में इससे पूर्व भी कई चोरी की वारदातें हो चुकी है, जिनमें से कई का खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों से आमजन में भय का माहौल है। बावजूद इसके पुलिस की ओर से वारदातों का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं माल की बरामदगी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

टीमों का गठन कर की जा रही तलाश

चोरी की वारदातों को लेकर अलग-अलग टीमों के गठन किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ व माल की बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे है। शीघ्र ही वारदातों का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

  • भवानीसिंह राठौड़, वृताधिकारी पुलिस, पोकरण

