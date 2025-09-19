पोकरण में नहीं थम रही चोरी की वारदातें, भयभीत स्थानीय बाशिंदे

सरहदी जिले के परमाणु नगरी में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जबकि पुलिस चोरों को पकडऩे व माल बरामदगी में असफल सिद्ध हो रही है। गत दो माह में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके अभी तक एक भी वारदात का खुलासा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि सरहदी जिले का पोकरण सबसे बड़ा कस्बा है। साथ ही ऐतिहासिक, सामरिक व धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। गत माह लोकदेवता बाबा रामदेव का भादवा मेला भी आयोजित हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। मेले के दौरान कई बाहरी समाजकंटकों की आवक से क्षेत्र में चोरी की वारदातें भी बढ़ती है। इस वर्ष भी चोरी की कई छोटी-बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन किसी भी वारदात का खुलासा नहीं हो पाया है।