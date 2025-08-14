Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

… यहां तो अव्यवस्था ही अव्यवस्था, पैदल चलना भी मुश्किल

 मंदिर रोड क्षेत्र के प्रथम पुलिया के ऊपर और नीचे यात्रियों की भारी भीड़ जमा रहने से पैदल आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 14, 2025

oplus_1024

मंदिर रोड क्षेत्र के प्रथम पुलिया के ऊपर और नीचे यात्रियों की भारी भीड़ जमा रहने से पैदल आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जानकारी के अनुसार मंदिर रोड पर लगे प्रथम पुलिया से पैदल आवागमन करने वाले यात्रियों व स्थानीय लोगों को यात्रियों की भीड़ एक ही जगह जमा होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रथम पुलिया के पास से होकर लाइनों में लगने के लिए कई यात्रियों की ओर से समूह के रूप में यहां जमा हो जाते हैं। विगत दो दिन से यहां पर अव्यवस्था के चलते पैदल चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रथम पुलिया के पास, परचा बावड़ी जाने वाली सड़क और और रोटी वाली गली के नाम से प्रसिद्ध सड़क पर यात्रियों की भीड़ लाइनों के बीच में में शामिल होने के प्रयास में कई बार अव्यवस्था हो जाती है। यहां यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित रूप से संभालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में प्रथम पुलिया सहित तीनों ही जगह पर भीड़ का भारी दबाव बना हुआ है।

भीड़ में वाहनों की एंट्री पर भी रोक नहीं

प्रथम पुलिया और इससे पहले आने वाली दोनों रोड पर भारी भीड़ के भीतर वाहनों की एंट्री भी सड़क पर अव्यवस्था को बढ़ा रही है। पानी की आपूर्ति करने वाले वाहनों के भीड़ के भीतर पूरे रौब से अपने वाहनों को चलाते हुए आते है। छोटे हो या बड़े सभी व्हीकल बड़े रौब से भीड़ के भीतर आते जाते हैं। कोई रोकने वाला भी नहीं है।

14 Aug 2025 08:44 pm

