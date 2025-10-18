जमकर हुई ग्राहकी…. इलेक्ट्रोनिक सामानों की खरीदारी पर जोर, बड़ी संख्या में बिके वाहन

नई वस्तुएं खरीदने के लिए परंपरागत रूप से धनतेरस का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन लोग नई वस्तुएं खरीदकर अपने घर लाते है और उसका दीपावली पर पूजन कर उपयोग लिया जाता है। शनिवार को धनतेरस के मौके पर लोगों ने सोना, चांदी, इलेक्ट्रोनिक्स आइटम, नए बर्तनों के साथ ही नए वाहन व वस्त्रों की जमकर खरीददारी की। कस्बे की दुकानों में खरीददारों की भीड़ लगी रही। दुकानदारों ने भी दीपावली के मौके पर सामान खरीदने पर आकर्षक ईनामी योजनाएं व कीमतों में छूट देकर ग्राहकों को लुभाने व अपनी ओर आकर्षित करने के भरपूर प्रयास किए। कस्बे के सदर बाजार, स्टेशन रोड, जयनारायण व्यास सर्किल, जोधपुर व जैसलमेर रोड पर स्थित दुकानों में विशेष भीड़ देखी गई। दीपोत्सव पर्व की रोनक शनिवार को चरम पर रही। कस्बे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने दीपावली पूजन की सामग्री, पटाखे, वस्त्र, आभूषण, चांदी के सिक्के व बर्तन, फर्नीचर, दीपक व परम्परागत मिट्टी के बर्तनों की खरीद की।