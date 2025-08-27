एक लाख की फिरौती मांगी… मना किया तो अपहरण कर ले गए…

फलसूण्ड थाना क्षेत्र के बांधेवा गांव में एक युवक का अपहरण, जानलेवा हमला व लूटपाट करने का मामला दर्ज किया गया।जानकारी के अनुसार बांधेवा निवासी इसे खां ने फलसूंड थाने में पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके छोटे भाई गनी खां को मंगलवार दोपहर को आंतरा ( शिव ) निवासी समा खां ने फोन पर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मना करने पर समा खां व अन्य 6 जने काले रंग की गाड़ी में सवार होकर आए और सड़क किनारे खड़े गनी खां को पकड़कर गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए। अफरा-तफरी में समा खां का मोबाइल व लाइसेंस वही गिर गए।