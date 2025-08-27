एक लाख की फिरौती मांगी… मना किया तो अपहरण कर ले गए…

फलसूण्ड थाना क्षेत्र के बांधेवा गांव में एक युवक का अपहरण, जानलेवा हमला व लूटपाट करने का मामला दर्ज किया गया।जानकारी के अनुसार बांधेवा निवासी इसे खां ने फलसूंड थाने में पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके छोटे भाई गनी खां को मंगलवार दोपहर को आंतरा ( शिव ) निवासी समा खां ने फोन पर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मना करने पर समा खां व अन्य 6 जने काले रंग की गाड़ी में सवार होकर आए और सड़क किनारे खड़े गनी खां को पकड़कर गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए। अफरा-तफरी में समा खां का मोबाइल व लाइसेंस वही गिर गए।
गांव के ग्रामीणों के साथ गाड़ी का पीछा किया। उण्डू गांव के रिश्तेदारों को फोन कर गाड़ी रुकवाने को कहा, जिस पर कानासर -भियाड़ सड़क मार्ग पर ग्रामीणों को देखते ही आरोपी गाड़ी छोड़ कर भाग गए। पीड़ित गनी खां के हाथ पैर बंधे हुए थे। आरोपी उसके साथ मारपीट कर 50 हजार नकद सोने की चैन व अंगूठी छीन कर ले गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।