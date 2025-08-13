हर घर तिरंगा अभियान के तहत गड़ीसर से हनुमान चौराहे तक तिरंगा यात्रा

स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार सुबह गड़ीसर सरोवर से हनुमान चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।तिरंगा यात्रा में जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र-छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस, खिलाड़ी, युवा, स्काउट-गाइड, सरकारी कार्मिक तथा बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के रंग में डूबे नजर आए। यात्रा के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत नारे और गीतों ने वातावरण को देशप्रेम से सराबोर कर दिया।