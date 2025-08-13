Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

हर घर तिरंगा अभियान के तहत गड़ीसर से हनुमान चौराहे तक तिरंगा यात्रा

स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार सुबह गड़ीसर सरोवर से हनुमान चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकाली गई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 13, 2025

स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार सुबह गड़ीसर सरोवर से हनुमान चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।तिरंगा यात्रा में जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र-छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस, खिलाड़ी, युवा, स्काउट-गाइड, सरकारी कार्मिक तथा बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के रंग में डूबे नजर आए। यात्रा के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत नारे और गीतों ने वातावरण को देशप्रेम से सराबोर कर दिया।

विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और जनसहभागिता के माध्यम सेहर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने सभी से राष्ट्रव्यापी अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि यह आजादी का प्रतीक, बलिदानों की स्मृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश है। उन्होंने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर राष्ट्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य का प्रदर्शन करने की अपील की।

इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, नगरपरिषद आयुक्त, समाजसेवी दलपत हिंगड़ा, विक्रमसिंह नाचना, कंवराजसिंह चौहान, अरुण पुरोहित, सुशील व्यास, सवाईसिंह गोगली, बाबूलाल शर्मा, सिकंदर गाडीवान, शिक्षाविद, सामाजिक संगठन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यात्रा का समापन हनुमान चौराहे पर हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / हर घर तिरंगा अभियान के तहत गड़ीसर से हनुमान चौराहे तक तिरंगा यात्रा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.