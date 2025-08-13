हर घर तिरंगा अभियान के तहत गड़ीसर से हनुमान चौराहे तक तिरंगा यात्रा

स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार सुबह गड़ीसर सरोवर से हनुमान चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।तिरंगा यात्रा में जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र-छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस, खिलाड़ी, युवा, स्काउट-गाइड, सरकारी कार्मिक तथा बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के रंग में डूबे नजर आए। यात्रा के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत नारे और गीतों ने वातावरण को देशप्रेम से सराबोर कर दिया।
विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और जनसहभागिता के माध्यम सेहर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने सभी से राष्ट्रव्यापी अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि यह आजादी का प्रतीक, बलिदानों की स्मृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश है। उन्होंने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर राष्ट्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य का प्रदर्शन करने की अपील की।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, नगरपरिषद आयुक्त, समाजसेवी दलपत हिंगड़ा, विक्रमसिंह नाचना, कंवराजसिंह चौहान, अरुण पुरोहित, सुशील व्यास, सवाईसिंह गोगली, बाबूलाल शर्मा, सिकंदर गाडीवान, शिक्षाविद, सामाजिक संगठन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यात्रा का समापन हनुमान चौराहे पर हुआ।