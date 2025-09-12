पवन ऊर्जा संयंत्र से तांबा चोरी और फायरिंग प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार

पवन ऊर्जा संयंत्र से तांबे की केबल चोरी और सुरक्षा गार्डों की गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में पुलिस थाना खुहड़ी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 8 सितंबर की मध्यरात्रि का है जब करीब 2:55 बजे विद्युत संयंत्र की कनेक्टिविटी कटने पर सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। टीम ने देखा कि बिना नंबर की सफेद गाड़ी में 6-7 चोर संयंत्र का दरवाजा तोड़कर तांबे की केबलें गाड़ी में भर रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग की और पीछा करने पर उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।.जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा की देखरेख में थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सक्रिय तलाश और आसूचना संकलन के बाद भवानी सिंह निवासी गोरडिया, जिला बाड़मेर तथा तोगाराम निवासी संपा बेरी, जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है और प्रकरण का अनुसंधान जारी है।