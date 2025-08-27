नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के सुपरविजन और वृताधिकारी वृत नाचना गजेन्द्रसिंह चम्पावत की देखरेख में अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गईं। इन टीमों के नेतृत्व में मोहनगढ़ थानाधिकारी नाथुसिंह और नाचना थानाधिकारी भुटाराम ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों कुरबान पुत्र शरीफ खां निवासी लोहिया पाड़ा, मोहनगढ़ और शबीर पुत्र शमसदीन निवासी खानपुरा मोहनगढ़ को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और अनुसंधान प्रगति पर है।