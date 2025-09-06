जैसलमेर में दो चचेरे भाईयों की पानी की टंकी में डूबने से मौत, एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में गई जान

स्थानीय पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान बशीर खान के बेटे और उनकी पत्नी हसीना के भतीजे के रूप में हुई है। हसीना अपने घर के सामने बनी पानी की टंकी से पानी भरने गई थीं। इस दौरान उनका बेटा टंकी के पास खेल रहा था, अचानक फिसलकर टंकी में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में उसका चचेरा भाई भी टंकी में कूद गया। दोनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए और परिवार के सदस्यों के पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई।