जैसलमेर

जैसलमेर में दो चचेरे भाईयों की पानी की टंकी में डूबने से मौत, एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में गई जान

Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र के लोहाटा गांव में एक हृदयविदारक हादसे की खबर सामने आई है। गांव में पानी की टंकी में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई।

जैसलमेर

Nirmal Pareek

Sep 06, 2025

Jaisalmer News
प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र के लोहाटा गांव में एक हृदयविदारक हादसे की खबर सामने आई है। गांव में पानी की टंकी में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। बता दें, यह घटना उस समय हुई जब बच्चे पानी भरने के दौरान टंकी में गिर गए और एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में दोनों की जान चली गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है।

स्थानीय पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान बशीर खान के बेटे और उनकी पत्नी हसीना के भतीजे के रूप में हुई है। हसीना अपने घर के सामने बनी पानी की टंकी से पानी भरने गई थीं। इस दौरान उनका बेटा टंकी के पास खेल रहा था, अचानक फिसलकर टंकी में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में उसका चचेरा भाई भी टंकी में कूद गया। दोनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए और परिवार के सदस्यों के पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

इसके बाद स्थानीय लोगों और परिवार वालों ने तुरंत दोनों बच्चों को टंकी से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए लाठी के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

Heavy Rain in Bhilwara

पुलिस ने बताया कि हसीना का परिवार लंबे समय से लोहाटा गांव में खेत पर रह रहा था। हाल ही में हसीना की रिश्तेदार फरुना अपने परिवार के साथ उनसे मिलने आई थीं। हादसे के समय परिवार आगामी ईद-मिलाद-उन-नबी त्योहार की तैयारियों में जुटा हुआ था और राशन इकट्ठा कर रहा था। इस बीच यह दुखद हादसा हो गया।

06 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में दो चचेरे भाईयों की पानी की टंकी में डूबने से मौत, एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में गई जान

