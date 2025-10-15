जैसलमेर हादसे के बाद दो अधिकारियों पर गिरी गाज, सीएम ने बसों की सघन जांच के दिए निर्देश

प्राथमिक जांच में बस का पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट वैध था, लेकिन बस बॉडी मानक की पालना नहीं हुई थी। दोनों कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। घटना में शामिल बस की बॉडी जैमन कोच क्राफ्टर, जोधपुर ने बनाई थी। जोधपुर के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बस बॉडी निर्माता के परिसर की जांच शुरू कर दी है। जलने वाली बस के मालिक के पास दो अन्य बसें भी हैं और दोनों ही बस बॉडी नियमावली के उल्लंघन के कारण जब्त की गई हैं।