Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर हादसे के बाद दो अधिकारियों पर गिरी गाज, सीएम ने बसों की सघन जांच के दिए निर्देश

Jaisalmer Bus Fire Update: जैसलमेर बस हादसे के बाद राज्य सरकार ने एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बस बोर्ड नियमावली के अनुसार बसों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

kamlesh sharma

Oct 15, 2025

फोटो पत्रिका

जयपुर। जैसलमेर बस हादसे के बाद राज्य सरकार ने एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बस बोर्ड नियमावली के अनुसार बसों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जैसलमेर बस हादसा अत्यंत हृदयविदारक है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने परिवहन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर बस की जांच नियमावली के अनुसार की जाए और किसी भी कमी को तत्काल सुधारा जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ के डीटीओ सुरेंद्र सिंह गहलोत और बस निरीक्षण में लगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल को निलंबित कर दिया गया है। परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश बुनकर ने बताया कि उक्त बस का पंजीयन जिला परिवहन अधिकारी चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से एक अक्टूबर को ही किया गया था।

प्राथमिक जांच में बस का पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट वैध था, लेकिन बस बॉडी मानक की पालना नहीं हुई थी। दोनों कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। घटना में शामिल बस की बॉडी जैमन कोच क्राफ्टर, जोधपुर ने बनाई थी। जोधपुर के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बस बॉडी निर्माता के परिसर की जांच शुरू कर दी है। जलने वाली बस के मालिक के पास दो अन्य बसें भी हैं और दोनों ही बस बॉडी नियमावली के उल्लंघन के कारण जब्त की गई हैं।

विभाग ने शुरू किया अभियान, 11 बसें जब्त

जैसलमेर हादसे के बाद बुधवार से प्रदेश में बसों की जांच का अभियान शुरू कर दिया गया है। बस बॉडी बिल्डिंग कोड की पालना नहीं करने वाली 11 बसों को जब्त कर लिया गया है। 18 बसों का चालान किया गया है।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर बस अग्निकांड: उजड़ गया पूरा परिवार, पति-पत्नी, तीन बच्चे जिंदा जले, दिवाली की छुट्टी पर आ रहे थे घर
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 07:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर हादसे के बाद दो अधिकारियों पर गिरी गाज, सीएम ने बसों की सघन जांच के दिए निर्देश

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer Bus Fire: लग्ज़री के भ्रम में यमराज के मुंह में बैठकर यात्रा कर रहे लोग… AC स्लीपर बसों के सुरक्षा मानक क्या कहते हैं?

Jaisalmer Bus Fire
Patrika Special News

जैसलमेर अग्निकांड: बस में कैसे लगी आग? विभाग से कहां हुई चूक? सेफ्टी मानकों में क्या गड़बड़ थी? जानें सवालों के जवाब

Jaisalmer bus fire
Patrika Special News

जैसलमेर दुखांतिका: स्लीपर बस में आग लगने से 21 लोगों की मौत, सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा; CM से की ये डिमांड

Jaisalmer bus tragedy
जैसलमेर

जैसलमेर बस हादसा : धधकती आग में कंडक्टर ने दिखाई बहादुरी, घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचा, घायल हालत में बचा ली कई जिंदगियां

Bus fire hero
जैसलमेर

जैसलमेर बस अग्निकांड: ‘मैंने आंखों के सामने लोगों को जलते देखा, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था’, झुलसे यात्री ने बताया खौफनाक मंजर

Jaisalmer Bus Fire
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.