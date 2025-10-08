गुजरात के गोधरा से बाबा की समाधि के दर्शन करने पहुंचे दो सफेद अश्व

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}
गुजरात के गोधरा से दो सफेद अश्व को लेकर एक दर्जन से अधिक भक्त रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और अपने साथ लाए सफेद अश्व को भी बाबा की समाधि के दर्शन करवा कर देश में खुशहाली की कामना को लेकर पूजा-अर्चना की। रामदेवरा पहुंचे सफेद घोड़े यहां पर सभी भक्तों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र भी बने रहे। बाबा की समाधि के दर्शन करने आए भक्त ने बताया कि यह अश्व गोधरा में रहते हैं। पिछले दिनों गुजरात के पालनपुर में अश्व की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने भी भाग लिया था। वहां पर उनके घोड़ों ने सबको पछाड़ते हुए प्रथम दो स्थान प्राप्त किए। जिन्हें लेकर वह बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे हैं। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से एक गाड़ी में इन घोड़े को रखकर अपने साथ लेकर रामदेवरा पहुंचे। बाबा की समाधि पर विधि विधान के साथ घोड़ो की विशेष रूप से पूजा-अर्चना की गई। सफेद घोड़े ने बाबा रामदेव समाधि स्थल मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अपने हैरत अंगेज करतब नृत्य डांस भी करके दिखाया, जो सभी लोगों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र बना रहा।
सफेद अश्व बलंग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये अश्व मालिक की हर बात को समझता है। वह उसके कहे अनुसार सभी काम भी करता है। सफेद अश्व यहां पर सभी लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बने रहे पूरे मेला मैदान सहित अन्य स्थानों पर घूमे जहां पर लोगों ने उनके साथ जमकर फोटो सेल्फी ली। गौरतलब है कि बाबा रामदेव के वाहन के रूप में घोड़े का उपयोग किया जाता था। ऐसे में बाबा के भक्त असली घोड़े भी बाबा की समाधि के पास लाते हैं।
कपड़े के घोड़े लेकर भी यहां पहुंचते हैं। अश्व मालिक शैलेश भरवाड़ ने बताया कि उनके घोड़े का बिजनेस है। शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रम में घोड़े की जबरदस्त डिमांड रहती है। पिछले दिनों पालनपुर में हुई घुड़ दौड़ प्रतियोगिता में मेरे घोड़ो ने भी भाग लिया था ।जहां पर सभी घोड़े को पछाड़ते हुए मेरे घोड़े ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऐसे में आज बाबा की समाधि पर लाकर घोड़े को दर्शन करवाया और हम सभी लोगों ने भी बाबा की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। ऊंची कद काठी के सफेद घोड़े सभी भक्तों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र भी बन रहे।
