पटाखों की खरीद पर भी वीडियो-रील्स का असर, 162 अस्थायी दुकानों पर आतिशबाजी की बिक्री

डेडानसर मैदान में दुकान लगाने वाले मनीष गज्जा ने बताया कि आतिशबाजी के भावों में विशेष बदलाव नहीं आया है। उन्होंने बताया कि लोगों का रुझान अच्छा है। इसमें दिवाली को और तेजी आएगी। वैसे बच्चों से लेकर युवाओं के अलावा महिला वर्ग में भी पटाखे छोडऩे का अच्छा खासा क्रेज बना हुआ है। गली-मोहल्लों में पटाखों की गूंज शनिवार को सुनाई देती रही। पटाखों की खरीद करने पहुंचे रूपचंद ने बताया कि बच्चों के लिए उन्होंने पॉप्स खरीदे हैं तो फूलझड़ी, अनार व चकरी के साथ धमाकेदार आवाज के लिए देशी सुतली बम भी। गौरतलब है कि जैसलमेर में विगत कई वर्षों से एकमात्र डेडानसर मैदान में ही आतिशबाजी की दुकानें लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से मंजूरी दी जाती है। निर्धारित शुल्क लेकर नगरपरिषद की ओर से दुकानों का आवंटन किया जाता है।