सो रहे थे घर के सदस्य, पिछले गेट से चोर घुसे और चुरा ले गए नकदी व गहने

रामदेवरा क्षेत्र के आरसीपी रोड के समीप स्थित एक घर में शुक्रवार रात्रि को चोरों ने सेंधमारी कर लाखों के गहने और लाखों रुपए की राशि चुरा लिए। घर के सदस्य सुबह जागे तब पता चला कि घर में चोरी हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर पीडि़त की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार रामदेवरा क्षेत्र की आरसीपी रोड के समीप स्थित रहवासी बस्ती में एक घर में शुक्रवार रात चोरों ने सेंधमारी कर 4 लाख रुपए नगद, 10 तोला सोने और 20 तोला चांदी के गहने चुरा लिए। घटना बिड़ला धर्मशाला के पीछे किसान प्रताप सिंह के घर में हुई। प्रतापसिंह ने बताया कि चोर रात करीब 2 बजे उनके घर में घुसे। वे घर में रखी गहनों और रुपयों से भरी एक पेटी उठाकर ले गए। सुबह लगभग 5 बजे जब परिवार के सदस्य जागे, तो घर का दरवाजा खुला देखकर चोरी का अंदेशा हुआ। छानबीन करने पर पेटी गायब मिली।