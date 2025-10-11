सो रहे थे घर के सदस्य, पिछले गेट से चोर घुसे और चुरा ले गए नकदी व गहने

oplus_0
रामदेवरा क्षेत्र के आरसीपी रोड के समीप स्थित एक घर में शुक्रवार रात्रि को चोरों ने सेंधमारी कर लाखों के गहने और लाखों रुपए की राशि चुरा लिए। घर के सदस्य सुबह जागे तब पता चला कि घर में चोरी हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर पीडि़त की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार रामदेवरा क्षेत्र की आरसीपी रोड के समीप स्थित रहवासी बस्ती में एक घर में शुक्रवार रात चोरों ने सेंधमारी कर 4 लाख रुपए नगद, 10 तोला सोने और 20 तोला चांदी के गहने चुरा लिए। घटना बिड़ला धर्मशाला के पीछे किसान प्रताप सिंह के घर में हुई। प्रतापसिंह ने बताया कि चोर रात करीब 2 बजे उनके घर में घुसे। वे घर में रखी गहनों और रुपयों से भरी एक पेटी उठाकर ले गए। सुबह लगभग 5 बजे जब परिवार के सदस्य जागे, तो घर का दरवाजा खुला देखकर चोरी का अंदेशा हुआ। छानबीन करने पर पेटी गायब मिली।
चोरी की घटना के पीडि़त किसान प्रतापसिंह ने घर के आसपास तलाश करने पर घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर टूटी हुई पेटी और कपड़े मिले, लेकिन उसमें रखे 10 तोला सोने के गहने, 20 तोला चांदी के गहने और 4 लाख रुपये नकद गायब थे। प्रतापसिंह ने बताया कि यह नकदी पिछले साल जीरे की फसल बेचने से मिली थी। घटना के समय वह और उनकी पत्नी व बच्चे अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। चोर घर के पीछे से बने गेट का दरवाजा खोल अंदर घुसे थे। घटना की सूचना रामदेवरा पुलिस को दी गई। रामदेवरा थानाधिकारी महादेव गोदारा अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर पूरे मामले की जानकारी पीडि़त से ली और घटना स्थल का निरीक्षण किया।
