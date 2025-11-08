Patrika LogoSwitch to English

Dog Bite: ढाई महीने पहले पागल कुत्ते ने काटा, नहीं लगवाया था इंजेक्शन, पानी से डरने लगा, मिली दर्दनाक मौत

पत्नी की डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचे पति को पागल श्वान ने काट लिया था, लेकिन उसने इसे मामूली समझकर इलाज नहीं कराया। करीब ढाई महीने बाद रेबीज के लक्षण उभरने पर उसकी मौत हो गई।

जैसलमेर

image

Rakesh Mishra

Nov 08, 2025

Dog bite

प्रतीकात्मक तस्वीर

गिड़ा। क्षेत्र के सवाऊ पदमसिंह के बेरी नाड़ी गांव में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। गांव के मेहनतकश युवक कुंभाराम बरवड़ की पागल श्वान के काटने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कुंभाराम अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए गिड़ा अस्पताल पहुंचे थे।

जानकारी के अनुसार कुंभाराम अपनी पत्नी के साथ गिड़ा अस्पताल में था। रात के समय जब वह वार्ड के बाहर सो रहा था, तभी एक पागल श्वान ने चेहरे पर काट लिया। दुर्भाग्यवश कुंभाराम ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और किसी को बताए बिना वापस अपने काम पर लौट गया। उसने सामान्य समझते हुए इंजेक्शन भी नहीं लगवाया।

दिवाली पर असामान्य हरकतें

करीब ढाई महीने बाद दीपावली के अवसर पर जब कुंभाराम घर लौटा, तो उसकी हरकतें असामान्य लगने लगी। परिजनों ने तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया, जहां से पहले उन्हें बालोतरा और बाद में जोधपुर के अस्पताल में रेफर किया गया।

यह वीडियो भी देखें

जोधपुर में डॉक्टरों ने बताया कि उसमें रेबीज के गंभीर लक्षण हैं। डॉक्टरों ने जब उसके हाथ में पानी की बोतल दी तो वे डरकर भागने लगा, जो इस बीमारी का प्रमुख संकेत है। ऐसे में स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने इलाज से असमर्थता जताते हुए उसे घर ले जाने की सलाह दी। घर लौटने के कुछ ही घंटे बाद कुंभाराम ने दम तोड़ दिया।

Sirohi Crime: सिरोही में करोड़ों की एमडी ड्रग लैब का भंडाफोड़, खेत में बनी थी नशे की फैक्ट्री, NCB कर रही जांच
सिरोही
MD drug lab was busted in Sirohi

