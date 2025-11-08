Dog Bite: ढाई महीने पहले पागल कुत्ते ने काटा, नहीं लगवाया था इंजेक्शन, पानी से डरने लगा, मिली दर्दनाक मौत

जोधपुर में डॉक्टरों ने बताया कि उसमें रेबीज के गंभीर लक्षण हैं। डॉक्टरों ने जब उसके हाथ में पानी की बोतल दी तो वे डरकर भागने लगा, जो इस बीमारी का प्रमुख संकेत है। ऐसे में स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने इलाज से असमर्थता जताते हुए उसे घर ले जाने की सलाह दी। घर लौटने के कुछ ही घंटे बाद कुंभाराम ने दम तोड़ दिया।