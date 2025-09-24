Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

युवक ने फंदा लगा कर की खुदकुशी,  शव परिवारजनों को सौंपा

जैसलमेर में एक युवक ने अपने घर में पंखे के हुक से लटक कर खुदकुशी कर ली। इसकी जानकारी मिलने पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 24, 2025

जैसलमेर में एक युवक ने अपने घर में पंखे के हुक से लटक कर खुदकुशी कर ली। इसकी जानकारी मिलने पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को हुक से उतार कर जवाहिर चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक विकास कुमार (24) निवासी नागौर, यहां एक फाइनेंस कम्पनी में रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता था। मंगलवार रात उसने डेडानसर मार्ग स्थित किराये के घर के कमरे में पंखे के हुक से फंदा बना कर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। बुधवार सुबह उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने सबसे पहले उसे लटका हुआ देखा। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शहर कोतवाल प्रेमदान रतनू ने बताया कि सूचित किए जाने के बाद मृतक के रिश्तेदार जैसलमेर आ गए, जिन्हें शव का पोस्टमार्टम करवा कर सौंप दिया गया। माना जा रहा है कि युवक ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की।

Published on:

24 Sept 2025 08:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / युवक ने फंदा लगा कर की खुदकुशी,  शव परिवारजनों को सौंपा

