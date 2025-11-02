पिकअप की बाइक से टक्कर में युवक की मौत, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के झिनझिनयाली पुलिस थाना क्षेत्र में बोगनियाई गांव में एक पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। यह हादसा निजी कम्पनी के गेट के सामने हुआ। इसमें दशरथ सिंह उर्फ जसवंत (१९) निवासी उडखा, बाड़मेर की मौत हो गई जबकि चैन सिंह निवासी नीम्बा घायल हो गया। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार निजी कम्पनी में कार्यरत जसवंत ङ्क्षसह और चैनसिंह काम खत्म कर बाइक से नीम्बा गांव जा रहे थे। जसवंत सिंह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घायल चैनसिंह को फतेहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे बाड़मेर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही झिझनियाली और सांगड पुलिस मौके पर पहुंची।
ग्रामीणों ने दिया धरना, शव उठाने से किया इनकार
इस हादसे से नाराज ग्रामीणों ने घटनास्थल पर धरना दे दिया और प्रशासन व कम्पनी के सामने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें रखी। मांगें नहीं माने जाने तक ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। उनकी मांगों में मृतक के परिवार को २० लाख की सहायता राशि, उसके आश्रित को कम्पनी में नौकरी, घायल चैनसिंह के परिवारजन को नौकरी और उसके उपचार का खर्च कम्पनी की ओर से वहन किया जाना शामिल था। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए। जानकारी के अनुसार प्रशासन की मौजूदगी में निजी कम्पनी के अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को माना। झिनझिनयाली थानाधिकारी खम्माराम ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि घायल चैनसिंह को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
