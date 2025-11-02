Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पिकअप की बाइक से टक्कर में युवक की मौत, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के झिनझिनयाली पुलिस थाना क्षेत्र में बोगनियाई गांव में एक पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 02, 2025

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के झिनझिनयाली पुलिस थाना क्षेत्र में बोगनियाई गांव में एक पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। यह हादसा निजी कम्पनी के गेट के सामने हुआ। इसमें दशरथ सिंह उर्फ जसवंत (१९) निवासी उडखा, बाड़मेर की मौत हो गई जबकि चैन सिंह निवासी नीम्बा घायल हो गया। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार निजी कम्पनी में कार्यरत जसवंत ङ्क्षसह और चैनसिंह काम खत्म कर बाइक से नीम्बा गांव जा रहे थे। जसवंत सिंह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घायल चैनसिंह को फतेहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे बाड़मेर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही झिझनियाली और सांगड पुलिस मौके पर पहुंची।

ग्रामीणों ने दिया धरना, शव उठाने से किया इनकार

इस हादसे से नाराज ग्रामीणों ने घटनास्थल पर धरना दे दिया और प्रशासन व कम्पनी के सामने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें रखी। मांगें नहीं माने जाने तक ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। उनकी मांगों में मृतक के परिवार को २० लाख की सहायता राशि, उसके आश्रित को कम्पनी में नौकरी, घायल चैनसिंह के परिवारजन को नौकरी और उसके उपचार का खर्च कम्पनी की ओर से वहन किया जाना शामिल था। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए। जानकारी के अनुसार प्रशासन की मौजूदगी में निजी कम्पनी के अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को माना। झिनझिनयाली थानाधिकारी खम्माराम ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि घायल चैनसिंह को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 09:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पिकअप की बाइक से टक्कर में युवक की मौत, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास जारी: रेगिस्तान की धरा पर भारतीय सेना के पराक्रम की गूंज

जैसलमेर

निजी बसों की हड़ताल जारी, सैलानियों व स्थानीय बाशिंदों की बढ़ी मुश्किलें

जैसलमेर

दूसरे दिन भी मनाई देवउठनी एकादशी, विवाह और मांगलिक आयोजन शुरू

जैसलमेर

Weather Update: पारे के मामले में फिर जैसलमेर प्रदेश में अव्वल

जैसलमेर

संवाद से समाधान मिशन के तहत रेलवे ने शुरू किया मॉडल कॉलोनी अभियान

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.