पिकअप की बाइक से टक्कर में युवक की मौत, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

इस हादसे से नाराज ग्रामीणों ने घटनास्थल पर धरना दे दिया और प्रशासन व कम्पनी के सामने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें रखी। मांगें नहीं माने जाने तक ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। उनकी मांगों में मृतक के परिवार को २० लाख की सहायता राशि, उसके आश्रित को कम्पनी में नौकरी, घायल चैनसिंह के परिवारजन को नौकरी और उसके उपचार का खर्च कम्पनी की ओर से वहन किया जाना शामिल था। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए। जानकारी के अनुसार प्रशासन की मौजूदगी में निजी कम्पनी के अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को माना। झिनझिनयाली थानाधिकारी खम्माराम ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि घायल चैनसिंह को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।