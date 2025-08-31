महिला यात्रियों से छेड़छाड़: तीन आरोपियों के घर और दुकान पर चला बुलडोजर, 20 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई

Bulldozers ran on house and shop of troublemaker जालौन (उरई) में महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ करने की घटना सामने आई थी। इसके बाद जमकर बवाल हुआ था। जिसे शांत करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। इस मामले में कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। होमगार्ड के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कमांडेंट को लिखा गया है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालपी मुख्य बस अड्डे के निकट का है।
उत्तर प्रदेश के उरई के कालपी मुख्य बस अड्डे के पास 29 अगस्त की रात को महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। जिसका काफी विरोध हुआ था। इस दौरान दो मोटरसाइकिलों को भी चला दिया गया था। पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मुख्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने शादाब उर्फ नाती, मकसूद बैग, मुन्ना उर्फ आफताब और मेराज को गिरफ्तार किया है। जबकि मुख्य आरोपी शादाब, माजिद और दिलशाद के खिलाफ पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। शादाब और मजीद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। जबकि दिलशाद की कालपी बस अड्डा स्थित दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने घटना स्थल पर मौजूद पीआरबी वैन के पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सिपाही अवध किशोर, मधु और भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जबकि होमगार्ड दयाशील के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कमांडेंट को भेजा गया है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस वालों ने फ्लैग मार्च किया। जिसमें उरई के साथ कालपी, माधवगढ़ सर्कल के थाना पुलिस को भी शामिल किया गया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सवारियों को बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। जिसमें दो मोटरसाइकिलों को जला दिया गया। इस मामले में दो को नामजद किया गया है। बाकी अन्य अज्ञात में है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लोगों को चिन्हित किया गया है। पांच की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।