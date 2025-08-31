महिला यात्रियों से छेड़छाड़: तीन आरोपियों के घर और दुकान पर चला बुलडोजर, 20 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई

Bulldozers ran on house and shop of troublemaker जालौन (उरई) में महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ करने की घटना सामने आई थी। इसके बाद जमकर बवाल हुआ था। जिसे शांत करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। इस मामले में कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। होमगार्ड के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कमांडेंट को लिखा गया है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालपी मुख्य बस अड्डे के निकट का है।