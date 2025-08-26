रंगे हाथ प्रेमिका के साथ पकड़ा गया फौजी, ग्रामीणों ने मंदिर में करवा दी शादी

जालौन : उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र के सिरसाकलार थाना अंतर्गत मलथुआ गांव में एक अनोखा और दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां एक प्रेमी युगल को रात के समय एक साथ देखे जाने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उनकी शादी करा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ दूल्हा-दुल्हन को माला पहनाते हुए देखा जा सकता है।
मलथुआ गांव निवासी अजीत सिंह और पास के गांव की रहने वाली दिव्या का प्रेम प्रसंग पिछले तीन वर्षों से चल रहा था। अजीत सिंह भारतीय सेना में एक सैनिक हैं और हाल ही में छुट्टी पर अपने गांव आए थे। सोमवार देर रात को वह अपनी प्रेमिका दिव्या से मिलने कालपी पहुंचे। लेकिन इस दौरान दिव्या के परिजनों ने दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद, परिजनों ने तुरंत फैसला लिया कि इस प्रेम कहानी को विवाह के बंधन में बांध दिया जाए।
स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों परिवारों की सहमति से रात में ही एक पंडित को बुलाया गया। हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ मंत्रोच्चार और विधि-विधान के बीच अजीत और दिव्या की शादी संपन्न हुई।
इस शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। वीडियो में दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग इस पल को उत्सव की तरह मना रहे हैं।
हालांकि, इस मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कालपी के सर्कल ऑफिसर (सीओ) अवधेश सिंह ने बताया कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत या तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।