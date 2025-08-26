रंगे हाथ प्रेमिका के साथ पकड़ा गया फौजी, ग्रामीणों ने मंदिर में करवा दी शादी

मलथुआ गांव निवासी अजीत सिंह और पास के गांव की रहने वाली दिव्या का प्रेम प्रसंग पिछले तीन वर्षों से चल रहा था। अजीत सिंह भारतीय सेना में एक सैनिक हैं और हाल ही में छुट्टी पर अपने गांव आए थे। सोमवार देर रात को वह अपनी प्रेमिका दिव्या से मिलने कालपी पहुंचे। लेकिन इस दौरान दिव्या के परिजनों ने दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद, परिजनों ने तुरंत फैसला लिया कि इस प्रेम कहानी को विवाह के बंधन में बांध दिया जाए।