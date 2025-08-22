मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को VIP प्रोटोकॉल; लेटर जारी, निजी सचिव बोले – AI का जमाना पत्र फर्जी

जालौन: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बिना किसी आधिकारिक पद के सरकारी प्रोटोकॉल दिए जाने का मामला सुर्खियों में है। आरोप है कि 15 अगस्त को उरई में तिरंगा यात्रा के दौरान अभिषेक को वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा और विशेष व्यवस्था दी गई। इसके लिए मंत्री के निजी सचिव आनंद कुमार ने जालौन के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था। हालांकि, विवाद बढ़ने पर निजी सचिव ने पत्र को फर्जी करार देते हुए कहा, 'AI का जमाना है, यह पत्र नकली है।'