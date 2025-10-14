दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से राजस्थान पहुंचा 1 हजार 43 लीटर घी, बिकने से पहले सीज, जानिए वजह

यह घी प्रथम ट्रेडिंग कम्पनी, भवानी खेड़ा रोड, एचपी गैस एजेन्सी गोदाम के पास गांव तोसम, भिवानी हरियाणा की ओर से निर्मित है। जानकार सूत्रों ने बताया कि त्योहार का सीजन शुरू होते ही मिलावटियों की चांदी हो गई। वे बड़ी मात्रा में मिलावट से तैयार खाद्य सामग्री को बाजार में उतारने पर आमादा हो गए। खास बात यह कि विभाग के अधिकारी भी वाहनों के ड्राइवरों को पकड़कर कार्रवाई से इतिश्री कर रहे, जबकि इस मामले में तह तक जाना चाहिए।