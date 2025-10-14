दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से राजस्थान पहुंचा 1 हजार 43 लीटर घी, बिकने से पहले सीज, जानिए वजह

कार्रवाई करते खाद्य सुरक्षा अधिकारी। फोटो- पत्रिका
जालोर। त्योहारी सीजन पर मिलावट की आशंका पर अंकुश लगाने की कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 हजार 43 लीटर संदिग्ध मिलावटी घी को सीज किया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भैराराम जाणी ने बताया कि त्योहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की ओर से जिले में नियमित कार्यवाही कर खाद्य पदार्थो के सैम्पल लिए जा रहे हैं। साथ ही अमानक होने के संदेह पर खाद्य सामग्रियों को जांच रिपोर्ट आने तक सीज किया गया है। इसी संदर्भ में खाद्य सुरक्षा दल ने कार्रवाई कर 1 हजार 43 लीटर घी सीज किया गया है।
मोकलसर रोड बालवाड़ा फांटे के पास बिशनगढ़ की ओर आते हुए वाहन को रुकवाकर जांच की तो उसमें घी के विभिन्न पैकिंग के बॉक्स पाए गए। पूछताछ पर वाहन ड्राइवर सविन कुमार ने बताया गया कि यह घी तोसम भिवानी हरियाणा से जालोर, सिरोही एवं स्वरूपगंज में सप्लाई होना है।
यह घी प्रथम ट्रेडिंग कम्पनी, भवानी खेड़ा रोड, एचपी गैस एजेन्सी गोदाम के पास गांव तोसम, भिवानी हरियाणा की ओर से निर्मित है। जानकार सूत्रों ने बताया कि त्योहार का सीजन शुरू होते ही मिलावटियों की चांदी हो गई। वे बड़ी मात्रा में मिलावट से तैयार खाद्य सामग्री को बाजार में उतारने पर आमादा हो गए। खास बात यह कि विभाग के अधिकारी भी वाहनों के ड्राइवरों को पकड़कर कार्रवाई से इतिश्री कर रहे, जबकि इस मामले में तह तक जाना चाहिए।
ईजी डेयरी देशी घी ब्रांड के नाम से सप्लाई किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में घी में मिलावट होने के संदेह के आधार पर जांच के लिए तीन नमूने लिए गए एवं 64 बॉक्स में कुल 1 हजार 43 लीटर घी को सीज किया गया। साथ ही घी के सैम्पल जांच के लिए जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाएं गए है, रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
