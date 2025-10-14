Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से राजस्थान पहुंचा 1 हजार 43 लीटर घी, बिकने से पहले सीज, जानिए वजह

प्रारंभिक जांच में घी में मिलावट होने के संदेह के आधार पर जांच के लिए तीन नमूने लिए गए एवं 64 बॉक्स में कुल 1 हजार 43 लीटर घी को सीज किया गया।

2 min read

जालोर

image

Rakesh Mishra

Oct 14, 2025

Adulterated Ghee

कार्रवाई करते खाद्य सुरक्षा अधिकारी। फोटो- पत्रिका

जालोर। त्योहारी सीजन पर मिलावट की आशंका पर अंकुश लगाने की कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 हजार 43 लीटर संदिग्ध मिलावटी घी को सीज किया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भैराराम जाणी ने बताया कि त्योहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की ओर से जिले में नियमित कार्यवाही कर खाद्य पदार्थो के सैम्पल लिए जा रहे हैं। साथ ही अमानक होने के संदेह पर खाद्य सामग्रियों को जांच रिपोर्ट आने तक सीज किया गया है। इसी संदर्भ में खाद्य सुरक्षा दल ने कार्रवाई कर 1 हजार 43 लीटर घी सीज किया गया है।

इस तरह से हुई कार्रवाई

मोकलसर रोड बालवाड़ा फांटे के पास बिशनगढ़ की ओर आते हुए वाहन को रुकवाकर जांच की तो उसमें घी के विभिन्न पैकिंग के बॉक्स पाए गए। पूछताछ पर वाहन ड्राइवर सविन कुमार ने बताया गया कि यह घी तोसम भिवानी हरियाणा से जालोर, सिरोही एवं स्वरूपगंज में सप्लाई होना है।

यह घी प्रथम ट्रेडिंग कम्पनी, भवानी खेड़ा रोड, एचपी गैस एजेन्सी गोदाम के पास गांव तोसम, भिवानी हरियाणा की ओर से निर्मित है। जानकार सूत्रों ने बताया कि त्योहार का सीजन शुरू होते ही मिलावटियों की चांदी हो गई। वे बड़ी मात्रा में मिलावट से तैयार खाद्य सामग्री को बाजार में उतारने पर आमादा हो गए। खास बात यह कि विभाग के अधिकारी भी वाहनों के ड्राइवरों को पकड़कर कार्रवाई से इतिश्री कर रहे, जबकि इस मामले में तह तक जाना चाहिए।

यह वीडियो भी देखें

तीन नमूने लिए

ईजी डेयरी देशी घी ब्रांड के नाम से सप्लाई किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में घी में मिलावट होने के संदेह के आधार पर जांच के लिए तीन नमूने लिए गए एवं 64 बॉक्स में कुल 1 हजार 43 लीटर घी को सीज किया गया। साथ ही घी के सैम्पल जांच के लिए जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाएं गए है, रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

पाली में सनसनीखेज वारदात : सो रहे पति-पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर हमला, दोनों गंभीर रूप से झुलसे
पाली
Husband and wife attacked in Pali

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 04:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से राजस्थान पहुंचा 1 हजार 43 लीटर घी, बिकने से पहले सीज, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में 60 साल बाद सुधरेगी बीठन बांध की दशा, 776 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को मिलेगा पर्याप्त पानी

Bithan Dam
जालोर

Jalore News: सफाई कर्मचारी की बेटी बढ़ाएगी देश का गौरव, एशियन यूथ ओलंपिक गेम में मारेगी पंच

जालोर

Rajasthan: रात में कांग्रेस पर्यवेक्षक के ड्राइवर को पीटा, फिर आरोपी पक्ष ने दिया माफीनामा, पूर्व मंत्री ने लगा लिया गले

jalore news
जालोर

Rajasthan: राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम की गाड़ी पर जालोर में हमला, ड्राइवर के साथ मारपीट

जालोर

राजस्थान में यहां बनेगा टू-लेन रेलवे अंडरब्रिज, नेशनल हाइवे बाइपास की राह होगी आसान

railway-underbridge
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.