पाली में सनसनीखेज वारदात : सो रहे पति-पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर हमला, दोनों गंभीर रूप से झुलसे

इस हमले में मुन्नी देवी का कंधा और गले के नीचे का हिस्सा जल गया। वहीं अशोक साहू का चेहरा, सीना और कंधा जल गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में हमले के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस घटना से चिमनपुरा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। परिजन जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।