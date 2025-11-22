Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Jalore Gram Panchayat: राजस्थान के जालोर में बनीं 128 नई ग्राम पंचायत, यहां देखें पूरी लिस्ट

New Panchayat In Jalore: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी जालोर जिले में 177 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन कर 128 ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Anil Prajapat

Nov 22, 2025

jalore-Panchayat

जालोर जिला। पत्रिका फाइल फोटो

जालोर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी जालोर जिले में 177 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन कर 128 ग्राम पंचायतों का नवसृजन किया है। गजट नोटिफिकेशन में जालोर में 12, आहोर में 9, सायला में 14, जसवंतपुरा, व भीनमाल में दस-दस, बागोड़ा में 12, रानीवाड़ा में 11, सांचौर में 14 , सरनाऊ में आठ और चितलवाना पंचायत समिति में 28 ग्राम पंचायतों को नवसृजन किया है।

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के साथ ही चुनावी सरगर्मियां व सरपंच चुनाव को लेकर दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी है। गजट नोटिफिकेशन के बाद पंचायत समिति वार बनी नवसृजित ग्राम पंचायतों की सूची इस प्रकार है।

पंचायत समिति जालोर: राजनवाड़ी, धवला, देलदरी, सुमेरगढ़, मायलावास, नागणी, भेटाला, वीरजीनगर, धानपुर, सरत, रानीवाड़ा काबा, सरदारगढ़।

पंचायत समिति आहोर: बेदाना, उकरड़ा, मेवासा, मालगढ़, गोविंदला, सेलड़ी, बरवा, नीलकंठ, गुड़ारामा।

पंचायत समिति सायला: रोहिनवाड़ा, देताखुर्द, बोरवाड़ा, हरमू, चोंचवा, लुंबा की ढाणी, दयालपुरा, मोकणी खेड़ा, खरल, पिजोपुरा, थलुंडा, निम्बलाना, पहाड़पुरा , रामनगर धोरा।

पंचायत समिति जसवंतपुरा: धनपुरा, चेकला-जाविया, पहाडपुरा , कारलू, झाक, चांदणा, लूर, सिणधरा, खांडादेवल, गोलाणा।

पंचायत समिति भीनमाल: खेड़ा बोरटा, वीयो का गोलिया, नया दांतीवास, लेदरमेर, निम्बोड़ा, नवापुरा चौपावतान, सारियाणा, नासोली, मूंथला काबा, भादरड़ा।

पंचायत समिति बागोड़ा: अरणू, दामण, मेडा पुरोहितान, लूंबाराम बांता की ढाणी, देवदा का गोलिया, वाटेरा, पांडूनगर, बालाजी नगर, हापू की ढाणी, वीरार नगर, नई बाली, मामाजी नगर।

पंचायत समिति रानीवाड़ा: हर्षवाड़ा, जैतपुरा, सिंगावास, दौलतपुरा, मेडक कला, लाखावास, सांतरू, मारूवाड़ा, रोडा, जालेरा कला, सांवलावास।

पंचायत समिति सांचौर: सिद्धेश्वर, झेरोल, डेडवा, डडूसन, छजारा, बापूनगर, लालपुर, वांक, जाजूसन, वोढा, बडसम, मालियों का गोलिया, छोटी विरोल, राजेश्वरपुरा।

पंचायत समिति सरनाऊ: आदर्श सांकड़, लाछीवाड़ गोलिया, मीरपुरा, टीटोप, लूणियासर, डीगांव, भापड़ी, नेलिया।

पंचायत समिति चितलवाना: भवातड़ा, वरणवा, साकरिया, नारायणपुरा, केआर बंधाकुआ, कुंबिया, चिंबड़ा, गलीफा, आमली, इसरोल, वेडिया, खामराई, जालबेरी, अगडावा, हालीवाव, सुंटाकोई, चारणीम, झोटड़ा, धनेरिया, तेतरोल राठौड़ान, तांतड़ा, बोरली, सेली, मूली, अणखोल, भूतेल, रतनपुरा, मालवाड़ा।

Published on:

22 Nov 2025 03:08 pm

Jalore Gram Panchayat: राजस्थान के जालोर में बनीं 128 नई ग्राम पंचायत, यहां देखें पूरी लिस्ट

जालोर

राजस्थान न्यूज़

