Good News: किसानों के लिए 10 साल बाद बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के इस बांध से मिलेगा भरपूर पानी

जालोर। बांडी-सिणधरा बांध के कमाण्ड क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। आगामी बरसात में बांध के लबालब होने से कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। 8.78 करोड की लागत से बांध के 17 किलोमीटर मुख्य केनाल की मरम्मत हो रही हैै। मुख्य केनाल की मरम्मत का कार्य करीब 85 फीसदी पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा नहर में 5 बाॅक्स साइफन का निर्माण करवाया गया है। साथ ही पर्याप्त पानी का बहाव के लिए 10 क्राॅस ड्रेनेज (बरसाती नाले के बहाव के लिए) व एक एक्वडेक्ट (यहां नाले के ऊपर से पाइप लगाकर) भी बनाए जा रहे है।