बेंगलुरु में इमारत में लगी भीषण आग, राजस्थान के एक परिवार के 4 लोगों सहित पांच की मौत

जालोर। बेंगलुरु के हलासुरु गेट पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार अलसुबह एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में राजस्थान के पांच लोगों की मौत हो गई। इनमें चार एक परिवार के लोग शामिल है। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान राजस्थान जालोर मोदरा गांव निवासी मदनसिंह राजपुरोहित, उनकी पत्नी संगीता, बेटा नीतेश व वीयान और सुरेश कुमार पुत्र मफतलाल खत्री गांव भडराना सांचौर के रूप में हुई। इमारत के नीचे गोदाम में शोर्ट सर्किट चलते आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का कार्य किया।
जानकारी के अनुसार मदन सिंह राजपुरोहित परिवार के साथ 15 साल से बेंगलुरु रह रहे थे। उनका चकला-बेलन बनाने का व्यवसाय था। आग उनके गोदाम में लगी और इसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग में फैल गई। इसमें मदनसिंह, उनकी पत्नी और दो बच्चे आग की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं हादसे में सांचौर के रहने वाले सुरेश कुमार की भी मौत हुई है। सुरेश कुमार की मार्केट में क्रॉकरी की दुकान थी। सुरेश भी उसी बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर बने एक गोदाम में सो रहा था।
रात के करीब 3 बजे का समय था, जब सभी गहरी नींद में थे। इसी दौरान इमारत के नीचे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ मिनटों में पूरी इमारत फैल गई। किसी को भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तक बिल्डिंग जलती रही। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन आग की लपटें शांत होने के बाद जो मंजर सामने आया, वह दिल दहला देने वाला था। अग्निशमनकर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद शवों को बाहर निकाला।