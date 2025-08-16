Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

बेंगलुरु में इमारत में लगी भीषण आग, राजस्थान के एक परिवार के 4 लोगों सहित पांच की मौत

बेंगलुरु के हलासुरु गेट पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार अलसुबह एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में राजस्थान के पांच लोगों की मौत हो गई।

जालोर

kamlesh sharma

Aug 16, 2025

Bangalore Building Fire
फोटो पत्रिका नेटवर्क

जालोर। बेंगलुरु के हलासुरु गेट पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार अलसुबह एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में राजस्थान के पांच लोगों की मौत हो गई। इनमें चार एक परिवार के लोग शामिल है। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान राजस्थान जालोर मोदरा गांव निवासी मदनसिंह राजपुरोहित, उनकी पत्नी संगीता, बेटा नीतेश व वीयान और सुरेश कुमार पुत्र मफतलाल खत्री गांव भडराना सांचौर के रूप में हुई। इमारत के नीचे गोदाम में शोर्ट सर्किट चलते आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का कार्य किया।

15 साल से परिवार के साथ रह रहे थे बेंगलुरु

जानकारी के अनुसार मदन सिंह राजपुरोहित परिवार के साथ 15 साल से बेंगलुरु रह रहे थे। उनका चकला-बेलन बनाने का व्यवसाय था। आग उनके गोदाम में लगी और इसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग में फैल गई। इसमें मदनसिंह, उनकी पत्नी और दो बच्चे आग की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं हादसे में सांचौर के रहने वाले सुरेश कुमार की भी मौत हुई है। सुरेश कुमार की मार्केट में क्रॉकरी की दुकान थी। सुरेश भी उसी बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर बने एक गोदाम में सो रहा था।

बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला

रात के करीब 3 बजे का समय था, जब सभी गहरी नींद में थे। इसी दौरान इमारत के नीचे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ मिनटों में पूरी इमारत फैल गई। किसी को भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तक बिल्डिंग जलती रही। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन आग की लपटें शांत होने के बाद जो मंजर सामने आया, वह दिल दहला देने वाला था। अग्निशमनकर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद शवों को बाहर निकाला।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 03:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / बेंगलुरु में इमारत में लगी भीषण आग, राजस्थान के एक परिवार के 4 लोगों सहित पांच की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.