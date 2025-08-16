बेंगलुरु में इमारत में लगी भीषण आग, राजस्थान के एक परिवार के 4 लोगों सहित पांच की मौत

रात के करीब 3 बजे का समय था, जब सभी गहरी नींद में थे। इसी दौरान इमारत के नीचे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ मिनटों में पूरी इमारत फैल गई। किसी को भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तक बिल्डिंग जलती रही। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन आग की लपटें शांत होने के बाद जो मंजर सामने आया, वह दिल दहला देने वाला था। अग्निशमनकर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद शवों को बाहर निकाला।