Rajasthan: राजस्थान में आफत बनी यह सड़क, एक दिन में ही 15 बाइकर्स फिसले, 1 के पांव में फ्रैक्चर

तालाब के किनारे बने शिव मंदिर में मौजूद भक्त कमलेश कुमार ने कहा कि यहां रोजाना बाइकर्स नीचे गिर रहे हैं। मैंने विधायक जोगेश्वर गर्ग और जिला कलक्टर को शिकायत दर्ज करवाई। समस्या का समाधान नहीं हो रहा।

2 min read

जालोर

image

Rakesh Mishra

Oct 19, 2025

Bikers slipped in Jalore

तालाब ओवरफ्लो के किनारे बैठा चोटिल व्यक्ति। फोटो- पत्रिका

जालोर। सुंदेलाव तालाब में मिले सीवरेज के पानी से एक तरफ आस-पास रहने वाले लोग बदबू से परेशान है तो दूसरी तरफ ओवरफ्लो पर लगातार बह रहे पानी से सीसी रोड पर चिकनाई से बाइकर्स नीचे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। एक ही दिन में यहां दर्जनभर बाइकर्स नीचे गिरे। यहां जमी काई से पनपी चिकनाई से ऐसी स्थिति बनी है।

दूसरी तरफ दोपहर बाद तो एक बाइक पर जा रहे तीन युवक यहां नीचे गिरे। बीच में बैठे वगताराम को गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है उसका पैर में इतनी गंभीर चोट आई कि 108 एंबुलेंस पहुंची तो यह व्यक्ति खुद नहीं उठ सका। घायल को लोगों की मदद से एंबुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया।

'मैंने शिकायत की सुनवाई नहीं हुई'

तालाब के किनारे बने शिव मंदिर में मौजूद भक्त कमलेश कुमार ने कहा कि यहां रोजाना बाइकर्स नीचे गिर रहे हैं। मैंने विधायक जोगेश्वर गर्ग और जिला कलक्टर को शिकायत दर्ज करवाई। समस्या का समाधान नहीं हो रहा। शनिवार को दर्जनभर बाइकर्स नीचे गिरे। दोपहर में तो बाइक से गुजर रहे लोगों से एक को गंभीर चोट आई। वगताराम नाम व्यक्ति को पैर ही फ्रैक्चर हो गया। सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची।

यह समस्या, समाधान नहीं कर रहे

सुंदेलाव तालाब के ओवरफ्लो के गेज में बदलाव किया गया है। 3 फीट तक ऊंची सीसी रोड बनाई गई। उसके ऊपर से पिछले करीब दो माह से गंदा पानी बह रहा है और काई से फिसलन हो चुकी है। मंदिर के श्रद्धालुओं व आस पास रहने वाले लोगों ने सीसी रोड तोड़कर नीचे क्रॉस पाइप लगाने की मांग की, लेकिन आज तक हालात नहीं सुधरे। इस ओर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। मानों बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं।

अभी तक की स्थिति ऐसी, कितने जिम्मेदार अधिकारी

  • जिला कलक्टर प्रदीप के गंवाड़े को लगातार शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी काई को हटाकर रास्ता दुरुस्त करने के लिए निर्देश जारी नहीं किए गए है। केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं।
  • पीडब्ल्यूडी एक्सईएन शंकर सुथार को भी समस्या से अवगत करवाया गया, कहां पानी बह रहा है तो चिकनाई रहेगी। तेज धूप पड़ने पर ही समस्या का समाधान होगा।
  • मुख्य सचेतक और विधायक जोगेश्वर गर्ग को भी मंदिर के श्रद्धालुओं ने फोन पर समस्या से अवगत करवाया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। अभी भी हालात जस के तस हैं।

