Rajasthan: राजस्थान में आफत बनी यह सड़क, एक दिन में ही 15 बाइकर्स फिसले, 1 के पांव में फ्रैक्चर

सुंदेलाव तालाब के ओवरफ्लो के गेज में बदलाव किया गया है। 3 फीट तक ऊंची सीसी रोड बनाई गई। उसके ऊपर से पिछले करीब दो माह से गंदा पानी बह रहा है और काई से फिसलन हो चुकी है। मंदिर के श्रद्धालुओं व आस पास रहने वाले लोगों ने सीसी रोड तोड़कर नीचे क्रॉस पाइप लगाने की मांग की, लेकिन आज तक हालात नहीं सुधरे। इस ओर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। मानों बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं।