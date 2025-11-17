Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Four Lane Road: राजस्थान में यहां बन रही फोर लेन सड़क, फिर भी हादसों का खतरा, 53 करोड़ हो चुके हैं खर्च

जालोर-बागरा रोड को फोरलेन किया जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की मनमर्जी पार्किंग से प्रोजेक्ट की रफ्तार थम गई है। करीब 53 करोड़ खर्च होने के बाद भी ट्रैफिक जोन में हालात वही हैं।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Nov 17, 2025

Four Lane Road Project

सड़क निर्माण करते हुए। फोटो- पत्रिका

जालोर। ट्रैफिक रिलीफ और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जालोर-बागरा रोड को टू लेन से फोरलेन में क्रमोन्नत किया जा रहा है, लेकिन इस मार्ग पर हेवी ट्रैफिक एरिया में ट्रांसपोर्टरों की मनमानी व्यवस्था को बिगाड़ रही है। 20 किमी दायरे में से करीब 14 किमी सड़क टू लेन से फोरलेन में क्रमोन्नत हो चुकी है।

भागली टोल से मामा खेड़ा तक के दायरे में ट्रांसपोर्टरों और धर्मकांटों के बाहर मनमर्जी की पार्किंग दिक्कत बढ़ा रही है। यह मार्ग 21.50 मीटर चौड़ा है और बकाया कार्य क्षेत्र में करीब 7 मीटर हिस्से पर मनमर्जी की पार्किंग से कार्य में अड़चन आ रही है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बैठक में इस मुद्दे पर परिवहन विभाग को उचित कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि यह मार्ग नो पार्किंग जोन है।

दिक्कत इस तरह की

मार्ग संकरा होने और लगातार हो रहे हादसों की समस्या के समाधान के लिए इस प्रोजेक्ट को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दी थी। कार्य जारी है। औद्योगिक क्षेत्र तृतीय चरण के बाहर मुख्य मार्ग पर ट्रकों का जमावड़ा रहता है। दोनों ओर भारी वाहनों की पार्किंग से फोरलेन में क्रमोन्नत होने के बाद भी यह मार्ग दो-लेन जैसा ही साबित हो रहा है। सड़क चौड़ी होने के बाद भी ट्रांसपोर्टरों के ट्रकों की पार्किंग से नए हिस्से से एक भी वाहन नहीं गुजर पा रहा है।

क्या यह फोरलेन है?

सबसे अधिक ट्रैफिक लोड वाले क्षेत्र में ही हालात बिगड़े हुए हैं। नो पार्किंग जोन में खड़े ट्रक और ट्रेलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मार्ग चौड़ा होने और करीब 53 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी ये हालात प्रोजेक्ट की मंशा पर सवालिया निशान खड़े करते हैं।

अब स्थिति यह बनेगी

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि रोजाना करीब 1 किमी तक डामरीकरण का कार्य हो रहा है। बागरा से शुरू हुआ काम टोल तक पूरा हो चुका है। 16.50 मीटर चौड़े इस फोरलेन मार्ग पर 1.50 मीटर चौड़ा डिवाइडर बनेगा। यह काम औद्योगिक क्षेत्र तृतीय चरण में जल्द ही शुरू होने वाला है। सड़क पर कब्जा किए बैठे ट्रक और ट्रेलर नहीं हटे और वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई तो आगे काम पूरा होने के साथ हादसे भी बढ़ेंगे।

यह वीडियो भी देखें

इन्होंने कहा

यह सड़क यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फोरलेन में क्रमोन्नत की जा रही है, लेकिन करीब 2 किमी दायरे में ट्रक और भारी वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं। मीटिंग में भी यह विषय उठाया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और कार्य प्रभावित हो रहा है।

  • शंकरलाल सुथार, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, जालोर

बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी। समस्या के समाधान के लिए एसोसिएशन के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर विकल्प तलाशे जाएंगे। साथ ही पाबंद किया जाएगा कि रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहे।

  • ओमप्रकाश चौधरी, डीटीओ, जालोर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में चल रहे SIR में बड़ा खुलासा, एक ही पते पर 505 मतदाताओं के नाम, वोटर लिस्ट पर खड़े हुए गंभीर सवाल
जयपुर
SIR in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 04:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Four Lane Road: राजस्थान में यहां बन रही फोर लेन सड़क, फिर भी हादसों का खतरा, 53 करोड़ हो चुके हैं खर्च

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां बन रही 4 लेन चमचमाती सड़क में अड़चन, PWD ने कहा- ट्रांसपोर्टरों ने सड़क पर कर लिया है कब्जा

four-lane road in Jalore
जालोर

Jalore: प्रेग्नेंट महिला की मौत, पीहर पक्ष के लोग रातभर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, नहीं उठाया शव

जालोर

Jalore News: चलती ट्रेन से गिरी मासूम, बचाने के चक्कर में मां भी फिसली, झाड़ियों में मिले दोनों के शव

jalore news
जालोर

Rajasthan: राजस्थान में 10 साल बाद यहां बनेगी सीसी रोड, 7 मीटर होगी चौड़ी, चालकों को मिलेगी राहत

New Road in Jalore
जालोर

Rajasthan: किरोड़ी लाल मीणा की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, अधिकारियों को लगाई फटकार, मचा हड़कंप

Kirodi Lal Meena
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.