Four Lane Road: राजस्थान में यहां बन रही फोर लेन सड़क, फिर भी हादसों का खतरा, 53 करोड़ हो चुके हैं खर्च

मार्ग संकरा होने और लगातार हो रहे हादसों की समस्या के समाधान के लिए इस प्रोजेक्ट को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दी थी। कार्य जारी है। औद्योगिक क्षेत्र तृतीय चरण के बाहर मुख्य मार्ग पर ट्रकों का जमावड़ा रहता है। दोनों ओर भारी वाहनों की पार्किंग से फोरलेन में क्रमोन्नत होने के बाद भी यह मार्ग दो-लेन जैसा ही साबित हो रहा है। सड़क चौड़ी होने के बाद भी ट्रांसपोर्टरों के ट्रकों की पार्किंग से नए हिस्से से एक भी वाहन नहीं गुजर पा रहा है।