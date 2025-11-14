राजस्थान में चल रहे SIR में बड़ा खुलासा, एक ही पते पर 505 मतदाताओं के नाम, वोटर लिस्ट पर खड़े हुए गंभीर सवाल

जयपुर। राजस्थान में चल रहे विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बीच राजधानी जयपुर से मतदाता सूचियों में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। आदर्शनगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची की पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि कुछ मकानों पर सैकड़ों वोटर दर्ज हैं। वहीं एक ही उम्र के 15 से 20 तक मतदाताओं के नाम लगातार क्रम में शामिल हैं। इन गड़बड़ियों ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और सटीकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।