राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने 16 जिलों में बारिश का Yellow Alert किया जारी

वहीं जालोर जिला मुख्यालय पर दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रही। शाम को हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दिन में बादल छाए रहने व सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शाम को कुछ लोग हल्के ऊनी वस्त्र पहने नजर आए। शहर में प्रमुख जगह दूध की कड़ाही सजनी शुरू हो गई है। मौसम में आए बदलाव से सुबह भी सर्दी का असर रहा।