राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने 16 जिलों में बारिश का Yellow Alert किया जारी

राजस्थान के मौसम में फिलहाल बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर प्रदेश के 16 जिलों में मेघगर्जन और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
वहीं जालोर जिला मुख्यालय पर दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रही। शाम को हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दिन में बादल छाए रहने व सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शाम को कुछ लोग हल्के ऊनी वस्त्र पहने नजर आए। शहर में प्रमुख जगह दूध की कड़ाही सजनी शुरू हो गई है। मौसम में आए बदलाव से सुबह भी सर्दी का असर रहा।
भीनमाल क्षेत्र में बुधवार को भी आसमान में दिनभर घने बादल छाए रहे। रूक-रूक कर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दिनभर सूर्यदेव बादलों की ओट में छिपे रहे। मौसम में आए बदलाव से क्षेत्र में सर्दी का असर भी बढ़ गया है। साथ ही रात के समय खेतों में ओस भी गिर रही है।
