जालोर

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने 16 जिलों में बारिश का Yellow Alert किया जारी

मौसम विभाग ने टोंक, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर, भरतपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Oct 29, 2025

IMD rain alert

फाइल फोटो

राजस्थान के मौसम में फिलहाल बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर प्रदेश के 16 जिलों में मेघगर्जन और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

विभाग ने टोंक, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर, भरतपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।

बादलों की आवाजाही

वहीं जालोर जिला मुख्यालय पर दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रही। शाम को हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दिन में बादल छाए रहने व सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शाम को कुछ लोग हल्के ऊनी वस्त्र पहने नजर आए। शहर में प्रमुख जगह दूध की कड़ाही सजनी शुरू हो गई है। मौसम में आए बदलाव से सुबह भी सर्दी का असर रहा।

यह वीडियो भी देखें

हल्की बूंदाबांदी

भीनमाल क्षेत्र में बुधवार को भी आसमान में दिनभर घने बादल छाए रहे। रूक-रूक कर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दिनभर सूर्यदेव बादलों की ओट में छिपे रहे। मौसम में आए बदलाव से क्षेत्र में सर्दी का असर भी बढ़ गया है। साथ ही रात के समय खेतों में ओस भी गिर रही है।

Published on:

29 Oct 2025 07:18 pm

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने 16 जिलों में बारिश का Yellow Alert किया जारी

