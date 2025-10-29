Anta By Election : त्रिकोणीय बन चुके उपचुनाव में जीत के लिए क्या है भाजपा का प्लान? जातीगत समीकरण साधने में जुटी पार्टी

भाजपा को इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे नरेश मीणा से कड़ी चुनौती मिल रही है। मीणा अनुसूचित जनजाति (एसटी) मतदाताओं और युवाओं के बीच तेजी से पकड़ बना रहे हैं। इस वजह से भाजपा ने अपने पारंपरिक मतदाताओं को साधने और हर जातीय वर्ग तक सटीक पहुंच बनाने पर फोकस किया है।