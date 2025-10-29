Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Anta By Election : त्रिकोणीय बन चुके उपचुनाव में जीत के लिए क्या है भाजपा का प्लान? जातीगत समीकरण साधने में जुटी पार्टी

Anta By Election: भाजपा को इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे नरेश मीणा से कड़ी चुनौती मिल रही है।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Rakesh Mishra

Oct 29, 2025

Anta by election

प्रतीकात्मक तस्वीर

बारां। अंता विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने पर काम कर रही है। यह उपचुनाव 11 नवंबर को होना है, जो पूर्व भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के बाद खाली हुई सीट पर हो रहा है। तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

भाजपा ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। ओबीसी वर्ग से आने वाले मंत्री जोराराम कुमावत और झाबर सिंह खर्रा के साथ अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल (अनुसूचित जाति वर्ग) को अंता भेजा गया है, ताकि विभिन्न समाजों में पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके।

राजे खेमे की भी सक्रियता

अभियान को मजबूती देने के लिए झालावाड़-बारां सांसद दुश्यंत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी नेता भी पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं। ये नेता संगठन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं।

कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी से कड़ी टक्कर

भाजपा को इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे नरेश मीणा से कड़ी चुनौती मिल रही है। मीणा अनुसूचित जनजाति (एसटी) मतदाताओं और युवाओं के बीच तेजी से पकड़ बना रहे हैं। इस वजह से भाजपा ने अपने पारंपरिक मतदाताओं को साधने और हर जातीय वर्ग तक सटीक पहुंच बनाने पर फोकस किया है।

यह वीडियो भी देखें

जातीय समीकरणों पर जोर

मंत्री कुमावत को ओबीसी समाज से जुड़ी बैठकों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विधायक अनीता भदेल एससी समुदाय के बीच लगातार संपर्क बैठकें कर रही हैं। पार्टी ने विभिन्न जातीय समूहों के लिए अलग-अलग प्रचारक नियुक्त किए हैं ताकि हर वर्ग तक सीधा संवाद स्थापित किया जा सके।

सैनी समाज बना निर्णायक फैक्टर

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अंता विधानसभा क्षेत्र में सैनी समाज सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके साथ ही मीणा, धाकड़, मुस्लिम, ब्राह्मण और गुर्जर समुदाय भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक विश्लेषक ने कहा कि अंता में सैनी समाज को निर्णायक माना जाता है। भाजपा का पूरा अभियान जातीय गणित और जमीनी सक्रियता का संतुलन है।

ये भी पढ़ें

SIR in Rajasthan: राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्रों में होगा एसआइआर, जानें आपको क्या करना होगा
जयपुर
Rajasthan Election Commision

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 04:42 pm

Published on:

29 Oct 2025 04:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta By Election : त्रिकोणीय बन चुके उपचुनाव में जीत के लिए क्या है भाजपा का प्लान? जातीगत समीकरण साधने में जुटी पार्टी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Today Weather: 1500 KM दूर तक साइक्लोन मोंथा का असर, बारां में 30 घंटे हुई लगातार बारिश, आज मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी

weather
बारां

बारां के सोमेश्वर ने छह मिनट के रैप सॉन्ग से दुनिया को सुनाई रामायण

सोमेश्वर ने कहा कि रामचरित रैप सिर्फ संगीत नहीं, यह युवाओं तक श्रीराम के आदर्शों को बीट््स की भाषा में पहुंचाने का प्रयास
बारां

चुनाव प्रशिक्षण में बारां आ रहे 5 शिक्षक जख्मी

कार छीपाबड़ौद से अन्ता जा रही थी। कस्बे के समीप नेशनल हाइवे 90 पर कमला स्कूल व बालाजी मंदिर के बीच में रोड पर राख फैली हुई थी। बारिश के कारण गीली हो जाने पर इससे कार फिसल गई।
बारां

बंगाल की खाड़ी के चक्रवात मोंथा का असर, 30 घंटे लगातार बारिश से सर्दी आ धमकी

रविवार की शाम को शुरू हुई बारिश का दौर 30 घंटों से भी अधिक समय तक जारी रहा। इससे तापमान में कमी आई और लोगों ने ठंडक महसूस की। हालांकि इससे मौसम सुहावना हो गया है। सुबह-शाम की ठंड के बीच अब मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव: नरेश मीणा के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, क्या बदल जाएंगे चुनावी समीकरण?

Naresh Meena and Arvind Kejriwal
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.