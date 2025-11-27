Jalore News: जालोर में औद्योगिक विकास की धीमी रफ्तार, घोषित क्षेत्रों में अब तक नहीं हुआ कोई काम

बिलड़ में औद्योगिक क्षेत्र

रानीवाड़ा क्षेत्र के पास बिलड़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए वर्ष 2023 में घोषणा हुई। यहां औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15.68 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। पूरे क्षेत्र में मूंगफली, जीरा, आलू समेत अन्य एग्रो प्रोडक्ट होते हैं, जो गुजरात जाते हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यहां औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा हुई, लेकिन यह अभी ठंडे बस्ते में है।