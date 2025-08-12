Jalore: सरकारी स्कूल को चोरों ने 15वीं बार बनाया निशाना, सुराग तक नहीं जुटा सकी पुलिस

बंगलों और कोठियों में चोरी की बड़ी वारदातें तो आपने सुनी होंगी लेकिन राजस्थान के जालोर जिले में एक सरकारी स्कूल को चोरों ने 15वीं बार निशाना बनाकर स्कूल में रखी सामग्री ले उड़े। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब तक चोरों का सुराग तक नहीं जुटा सकी है। स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर रोष व्याप्त है।
भाद्राजून तहसील के धुम्बड़ा माताजी मंदिर के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रक्षाबंधन और रविवार की छुट्टियों के दौरान फिर चोरी की वारदात हुई। इससे पहले भी इसी स्कूल में अब तक 14 बार चोरी की वारदात को चोर अंजाम दे चुके हैं। वारदात से स्थानीय लोगों में रोष रहा और लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।
रक्षाबंधन और रविवार होने के कारण दो दिन अवकाश के चलते चोरों ने स्कूल को पूरी तरह खंगाला और स्कूल में रखे
4 बड़े-छोटे टोप, 43 थालियां, 43 गिलास, 2 बड़ी और 20 छोटी दरियां, बच्चों की 2 एबीएल किट, पोषाहार कक्ष के ताले तोड़कर खाद्य सामग्री भी चोर ले उड़े। सोमवार को स्कूल खुलने के बाद स्टाफ को चोरी का पता चला ने थाने में शिकायत दी। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।
तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही इन वारदातों से विद्यालय प्रशासन और ग्रामीणों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से विद्यालय में चौकीदार नियुक्त करने और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। जिससे शिक्षा के मंदिर को चोरों के निशाने से बचाया जा सके।