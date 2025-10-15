सीवरेज की शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई, मोहल्लेवासियों ने पोस्टर लगा लिखा ‘मुस्कुराइए सा’ब आप जालोर में हैं’

हरिदेव जोशी सर्किल से लेकर शिवाजी नगर मोहल्ले तक 20 से अधिक जगह ब्लॉकेज है। सीवरेज का गंदा पानी मैन हॉल से निकलकर मार्ग पर बहता है। शिकायत पर केवल शक मशीन से मैन हॉल के आस-पास से पानी की निकासी कर दी जाती है। लाइन कहां चॉक है, उस समस्या का समाधान आज तक नहीं किया जा रहा। हरिदेव जोशी सर्किल से हैड पोस्ट ऑफिस रोड पर जूस की दुकानों के सामने गंदे पानी के भराव से दो मिनट खड़ा रहना भी दूभर है।