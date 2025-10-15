Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

सीवरेज की शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई, मोहल्लेवासियों ने पोस्टर लगा लिखा ‘मुस्कुराइए सा’ब आप जालोर में हैं’

पंचायत समिति पर सीवरेज लाइन ब्लॉकेज को लेकर व्यापारियों और मोहल्लेवासियों के आक्रोश के मात्र 24 घंटे के भीतर ही दूसरा विरोध प्रदर्शन हैड पोस्ट ऑफिस हनुमान मंदिर के पास हुआ।

2 min read

जालोर

image

kamlesh sharma

Oct 15, 2025

फोटो पत्रिका

जालोर। पंचायत समिति पर सीवरेज लाइन ब्लॉकेज को लेकर व्यापारियों और मोहल्लेवासियों के आक्रोश के मात्र 24 घंटे के भीतर ही दूसरा विरोध प्रदर्शन हैड पोस्ट ऑफिस हनुमान मंदिर के पास हुआ। यहां पर भी सीवरेज लाइन से पिछले कई दिनों से लगातार मैनहोल से बह रहे गंदे पानी से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

दोपहर करीब एक बजे यह विरोध प्रदर्शन शुरु हुआ। मोहलेवासियों और व्यापारियों ने विरोध स्वरूप एक बोर्ड मार्ग के बीच लगाकर रास्ता अवरुद्ध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान रास्ता अवरुद्ध होने पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सूचना पर पुलिस और नगरपरिषद कर्मचारी दोपहर में मौके पर पहुंचे। लोगों ने आक्रोश जताया। समझाइश पर मामला शांत हुआ और उसके बाद सीवरेज लाइनों के ब्लॉकेज निकालने के लिए काम शुरू हुआ।

लोगों ने जताया विरोध, कहा : कार्रवाई करो

सीवरेज लाइन और हैडपोस्ट ऑफिस रोड निर्माण में गड़बड़ी का आरोप मोहल्लेवासियों ने लगाया। एक व्यापारी ने कहा हम व्यापार कैसें करे, पिछले कई दिनों से दुकानों के सामने गंदा पानी जमा है। शिकायत करके थक चुके हैं। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यह भी कहा कि हैडपोस्ट ऑफिस रोड पर कुछ आगे जाइए वहां तो सडक़ ही नहीं है। फिर एक करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करो, जेल में डालो और कार्रवाई करो।

जिम्मेदार सो रहे, केवल आश्वासन मिल रहे

53 किमी के लगभग आरयूडीआईपी ने सीवरेज लाइन बिछाने का काम किया था। काम में देरी होती गई। कार्य की गुणवत्ता और पाइप की साइज के मानकों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रोजेक्ट के वर्कऑर्डर के एक दशक बाद पूरे हुए यह काम पूरा हुआ। जिसके बाद नगरपरिषद को हैंडओवर होने के बाद यह प्रोजेक्ट लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है।

मुस्कुराइए आप जालोर में हैं

आक्रोशित लोगों ने मार्ग पर सीवरेज लाइन के मैन हाल पर एक पोस्टर लगा दिया। जिस पर लिखा था सांसद-बीजेपी, विधायक-बीजेपी, सभापति-बीजेपी, जालोर की हर गली में विकास बह रहा है। मुस्कुराइये साहब आप जालोर में हैं।

केवल लीपापोती हो रही, यही बड़ी दिक्कत

हरिदेव जोशी सर्किल से लेकर शिवाजी नगर मोहल्ले तक 20 से अधिक जगह ब्लॉकेज है। सीवरेज का गंदा पानी मैन हॉल से निकलकर मार्ग पर बहता है। शिकायत पर केवल शक मशीन से मैन हॉल के आस-पास से पानी की निकासी कर दी जाती है। लाइन कहां चॉक है, उस समस्या का समाधान आज तक नहीं किया जा रहा। हरिदेव जोशी सर्किल से हैड पोस्ट ऑफिस रोड पर जूस की दुकानों के सामने गंदे पानी के भराव से दो मिनट खड़ा रहना भी दूभर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 03:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / सीवरेज की शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई, मोहल्लेवासियों ने पोस्टर लगा लिखा ‘मुस्कुराइए सा’ब आप जालोर में हैं’

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से राजस्थान पहुंचा 1 हजार 43 लीटर घी, बिकने से पहले सीज, जानिए वजह

Adulterated Ghee
जालोर

राजस्थान में 60 साल बाद सुधरेगी बीठन बांध की दशा, 776 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को मिलेगा पर्याप्त पानी

Bithan Dam
जालोर

Jalore News: सफाई कर्मचारी की बेटी बढ़ाएगी देश का गौरव, एशियन यूथ ओलंपिक गेम में मारेगी पंच

जालोर

Rajasthan: रात में कांग्रेस पर्यवेक्षक के ड्राइवर को पीटा, फिर आरोपी पक्ष ने दिया माफीनामा, पूर्व मंत्री ने लगा लिया गले

jalore news
जालोर

Rajasthan: राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम की गाड़ी पर जालोर में हमला, ड्राइवर के साथ मारपीट

जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.