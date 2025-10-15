सीवरेज की शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई, मोहल्लेवासियों ने पोस्टर लगा लिखा ‘मुस्कुराइए सा’ब आप जालोर में हैं’

फोटो पत्रिका
जालोर। पंचायत समिति पर सीवरेज लाइन ब्लॉकेज को लेकर व्यापारियों और मोहल्लेवासियों के आक्रोश के मात्र 24 घंटे के भीतर ही दूसरा विरोध प्रदर्शन हैड पोस्ट ऑफिस हनुमान मंदिर के पास हुआ। यहां पर भी सीवरेज लाइन से पिछले कई दिनों से लगातार मैनहोल से बह रहे गंदे पानी से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
दोपहर करीब एक बजे यह विरोध प्रदर्शन शुरु हुआ। मोहलेवासियों और व्यापारियों ने विरोध स्वरूप एक बोर्ड मार्ग के बीच लगाकर रास्ता अवरुद्ध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान रास्ता अवरुद्ध होने पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सूचना पर पुलिस और नगरपरिषद कर्मचारी दोपहर में मौके पर पहुंचे। लोगों ने आक्रोश जताया। समझाइश पर मामला शांत हुआ और उसके बाद सीवरेज लाइनों के ब्लॉकेज निकालने के लिए काम शुरू हुआ।
सीवरेज लाइन और हैडपोस्ट ऑफिस रोड निर्माण में गड़बड़ी का आरोप मोहल्लेवासियों ने लगाया। एक व्यापारी ने कहा हम व्यापार कैसें करे, पिछले कई दिनों से दुकानों के सामने गंदा पानी जमा है। शिकायत करके थक चुके हैं। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यह भी कहा कि हैडपोस्ट ऑफिस रोड पर कुछ आगे जाइए वहां तो सडक़ ही नहीं है। फिर एक करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करो, जेल में डालो और कार्रवाई करो।
53 किमी के लगभग आरयूडीआईपी ने सीवरेज लाइन बिछाने का काम किया था। काम में देरी होती गई। कार्य की गुणवत्ता और पाइप की साइज के मानकों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रोजेक्ट के वर्कऑर्डर के एक दशक बाद पूरे हुए यह काम पूरा हुआ। जिसके बाद नगरपरिषद को हैंडओवर होने के बाद यह प्रोजेक्ट लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है।
आक्रोशित लोगों ने मार्ग पर सीवरेज लाइन के मैन हाल पर एक पोस्टर लगा दिया। जिस पर लिखा था सांसद-बीजेपी, विधायक-बीजेपी, सभापति-बीजेपी, जालोर की हर गली में विकास बह रहा है। मुस्कुराइये साहब आप जालोर में हैं।
हरिदेव जोशी सर्किल से लेकर शिवाजी नगर मोहल्ले तक 20 से अधिक जगह ब्लॉकेज है। सीवरेज का गंदा पानी मैन हॉल से निकलकर मार्ग पर बहता है। शिकायत पर केवल शक मशीन से मैन हॉल के आस-पास से पानी की निकासी कर दी जाती है। लाइन कहां चॉक है, उस समस्या का समाधान आज तक नहीं किया जा रहा। हरिदेव जोशी सर्किल से हैड पोस्ट ऑफिस रोड पर जूस की दुकानों के सामने गंदे पानी के भराव से दो मिनट खड़ा रहना भी दूभर है।
जालोर
