Jalore News: सफाई कर्मचारी की बेटी बढ़ाएगी देश का गौरव, एशियन यूथ ओलंपिक गेम में मारेगी पंच

अभावग्रस्त वाल्मीकि समाज की बेटी हर्षिता ने जालोर को ही नहीं भारत देश को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। जालोर निवासी हर्षिता वाल्मीकि का एशियन यूथ ओलंपिक गेम के लिए चयन हुआ है। हर्षिता 22 से 31 अक्टूबर को बेहरीन में आयोजित प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। खास बात यह है कि इस होनहार खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन के जरिए आबूधाबी में आयोजित वर्ल्ड मुईथाई चैंपियनशिप के लिए भी चयन हुआ। करीब डेढ़ माह पूर्व केवल आर्थिक तंगी के कारण यह बेटी इस प्रतियोगिता से वंचित रही।