Jalore News: सफाई कर्मचारी की बेटी बढ़ाएगी देश का गौरव, एशियन यूथ ओलंपिक गेम में मारेगी पंच

जालोर निवासी हर्षिता वाल्मीकि का एशियन यूथ ओलंपिक गेम के लिए चयन हुआ है। हर्षिता 22 से 31 अक्टूबर को बेहरीन में आयोजित प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

2 min read

जालोर

image

Anand Prakash Yadav

image

खुशाल सिंह भाटी

Oct 14, 2025

हर्षिता वाल्मीकि एशियन यूथ ओलंपिक गेम में मारेगी पंच, पत्रिका फोटो

अभावग्रस्त वाल्मीकि समाज की बेटी हर्षिता ने जालोर को ही नहीं भारत देश को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। जालोर निवासी हर्षिता वाल्मीकि का एशियन यूथ ओलंपिक गेम के लिए चयन हुआ है। हर्षिता 22 से 31 अक्टूबर को बेहरीन में आयोजित प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। खास बात यह है कि इस होनहार खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन के जरिए आबूधाबी में आयोजित वर्ल्ड मुईथाई चैंपियनशिप के लिए भी चयन हुआ। करीब डेढ़ माह पूर्व केवल आर्थिक तंगी के कारण यह बेटी इस प्रतियोगिता से वंचित रही।

मामले में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और जिला कलक्टर प्रदीप के. गंवाड़े को जानकारी मिली और राशि की व्यवस्था की गई। तब तक तारीख निकल गई और हर्षिता इस आयोजन वंचित रह गई। मायूसी को हर्षिता ने ताकत बनाया और अब उसी के से बूते बेहरीन में प्रदर्शन करेंगी। बता दें जिला स्तर पर जीत के बाद हर्षिता ने पहले राज्य स्तर पर गंगानगर में और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रोहतक (हरियाणा) में गोल्ड जीता था।

यह है मुई थाई इवेंट

थाईलैंड का यह राष्ट्रीय खेल है। यह मुक्केवाजी, वुशू का कॉम्बिनेशन भी है। जिसमें मुक्के, लात, घुटना और कोहनी का उपयोग उपयोग प्रतियोगी कर सकता है। हर्षिता की शुरुआत मुक्केबाजी से हुई और वुशू का प्रशिक्षण भी इस खिलाड़ी ने लिया, इन दोनों खेलों का प्रशिक्षण अब इस खिलाड़ी ताकत है।

5 साल से प्रशिक्षण ले रही

क्रीड़ा भारती जालोर के तत्वावधान में यह खिलाड़ी पिछले पांच साल से शहीद भगतसिंह स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रही है।
कोच भागीरथ गर्ग ने बताया कि इस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा संभावनाएं है और निश्चित तौर पर भविष्य में यह ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व करेगी। कोच भागीरथ गर्ग हर्षिता को 4 अक्टूबर को ही वे हर्षिता के अंतिम स्तरीय प्रशिक्षण के लिए जयपुर प्रशिक्षण केंद्र में छोड़कर आए है। 21 को भारत का खिलाड़ियों का दल बेहरीन रवाना होगा।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 01:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore News: सफाई कर्मचारी की बेटी बढ़ाएगी देश का गौरव, एशियन यूथ ओलंपिक गेम में मारेगी पंच

