Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Jalore: प्रेग्नेंट महिला की मौत, पीहर पक्ष के लोग रातभर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, नहीं उठाया शव

जालोर के आहोर थाना इलाके में 5 महीने की गर्भवती महिला की मौत के बाद मामला गरमा गया। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज कराया और मोर्चरी के बाहर रातभर से धरने पर बैठे हैं। पीहर पक्ष ने शव लेने से भी इनकार किया है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 16, 2025

धरने पर बैठे परिजन, इनसेट में मृतका गुड़िया, पत्रिका फोटो

जालोर के आहोर थाना इलाके में 5 महीने की गर्भवती महिला की मौत के बाद मामला गरमा गया। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर रातभर से धरने पर बैठे हैं। पीहर पक्ष ने शव लेने से भी इनकार किया है।
थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि 14 नवंबर की शाम करीब 7 बजे सूचना मिली। जिससे पता चला कि आहोर हॉस्पिटल के बाहर एक एसयूवी गाड़ी में विवाहिता का शव रखा हुआ है और परिजन वहां मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक जानकारी जुटाकर शव को मॉर्च्युरी में रखवाया। शनिवार सुबह पोस्टमॉर्टम करवाया गया।

ये है मामला

तखतगढ़ निवासी गुड़िया कुमारी गोगरा की 7 महीने पहले आहोर के गुड़ा बालोतन निवासी देवेन्द्र पुत्र रमेश कुमार के साथ हुई थी। 5-6 महीने तक सब ठीक था। लेकिन करीब 1 महीने पहले गुड़िया ने उसके पति देवेन्द्र को अन्य महिलाएं से फोन पर बात करते पकड़ा था। जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हुई। इसके साथ पीहर पक्ष का आरोप है कि ससुराल वाले गुड़िया को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज कराया है।

पीहर पक्ष के लोग ​अड़े

सूचना मिलने पर मृतका के पीहर पक्ष के लोग भी आहोर अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और उन्होने गाड़ी में शव लाने वाले को भी गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से की। पीहर पक्ष की ओर से ससुराल पक्ष पर मृतका के पति देवेन्द्र कुमार, सास पुषादेवी व ससुर रमेश भील के खिलाफ रिपोर्ट दी है। मृतका गुड़िया के पति देवेन्द्र ने थाने में सरेंडर कर दिया है।

परिजन बोले, रोते हुए गुड़िया ने किया था फोन

मृतका के परिजनों ने बताया कि बीते दो दिन पहले दोपहर को गुड़िया ने फोन किया था। फोन उठाते ही वह रोने लगी और अपनी मां से बात करने की जिद करने लगी, लेकिन उनकी मां काम पर गई थी। मृतका की बहन ने बताया कि मैंने गुड़िया को मां के घर आने के बाद बात करवाने की बात कही। इसके बाद जब गुड़िया को दोबारा फोन किया तो ससुराल वालों ने फोन काट दिया और कई घंटों तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

शव पर चोट के निशान

जानकारी के अनुसार गुड़िया के मुंह और गले पर नाखून के निशान बने हुए हैं। जिससे उसका गला घोंट कर हत्या होने का शव है। पीहर पक्ष के लोगों ने हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त सजा दिलाने की मांग की हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 02:21 pm

Published on:

16 Nov 2025 02:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore: प्रेग्नेंट महिला की मौत, पीहर पक्ष के लोग रातभर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, नहीं उठाया शव

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jalore News: चलती ट्रेन से गिरी मासूम, बचाने के चक्कर में मां भी फिसली, झाड़ियों में मिले दोनों के शव

jalore news
जालोर

Rajasthan: राजस्थान में 10 साल बाद यहां बनेगी सीसी रोड, 7 मीटर होगी चौड़ी, चालकों को मिलेगी राहत

New Road in Jalore
जालोर

Rajasthan: किरोड़ी लाल मीणा की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, अधिकारियों को लगाई फटकार, मचा हड़कंप

Kirodi Lal Meena
जालोर

Jalore Accident: खतरे से खाली नहीं यह मार्ग, पैदल चल रही महिलाओं को कार ने मारी टक्कर, 1 गंभीर

jalore news
जालोर

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 21 करोड़ 98 लाख जारी, चमचमाएंगी 453 सड़कें, कई काम होंगे

new road in jalore
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.