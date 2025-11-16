Jalore: प्रेग्नेंट महिला की मौत, पीहर पक्ष के लोग रातभर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, नहीं उठाया शव

जालोर के आहोर थाना इलाके में 5 महीने की गर्भवती महिला की मौत के बाद मामला गरमा गया। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर रातभर से धरने पर बैठे हैं। पीहर पक्ष ने शव लेने से भी इनकार किया है।

थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि 14 नवंबर की शाम करीब 7 बजे सूचना मिली। जिससे पता चला कि आहोर हॉस्पिटल के बाहर एक एसयूवी गाड़ी में विवाहिता का शव रखा हुआ है और परिजन वहां मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक जानकारी जुटाकर शव को मॉर्च्युरी में रखवाया। शनिवार सुबह पोस्टमॉर्टम करवाया गया।