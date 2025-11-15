Jalore News: चलती ट्रेन से गिरी मासूम, बचाने के चक्कर में मां भी फिसली, झाड़ियों में मिले दोनों के शव

रात को रवीना को बाथरूम ले जाते समय फर्श पर पानी होने के कारण उसका पैर फिसल गया। उसे बचाने की कोशिश में पुष्पा देवी भी फिसल गईं। कोच का गेट खुला होने से दोनों ट्रेन से नीचे गिर पड़ीं। रात करीब 12 बजे मांगीलाल ने पत्नी और बेटी को सीट पर नहीं पाया और पूरे कोच में खोजने के बाद रेलवे पुलिस को सूचना दी। रायचूर पुलिस ने 10 नवंबर की रात गुमशुदगी का मामला दर्ज किया।