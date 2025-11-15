Jalore News: चलती ट्रेन से गिरी मासूम, बचाने के चक्कर में मां भी फिसली, झाड़ियों में मिले दोनों के शव

मां पुष्पा देवी और बेटी रवीना। फाइल फोटो- पत्रिका
जालोर। मूल रूप से जालोर जिले की एक महिला और उसकी पुत्री की चलती ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। परिवार आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मोबाइल एसेसरीज का व्यापार करता है और 22 नवंबर को होने वाली शादी में शामिल होने जालोर आ रहा था। हादसा 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात कर्नाटक में यादगिरी और नालवर स्टेशन के बीच हुआ।
मां-बेटी का शव रायचूर जिले में ट्रेन की पटरी के पास झाड़ियों में मिला। पोस्टमॉर्टम के बाद शव एम्बुलेंस से जालोर भेजे गए। पुलिस के अनुसार जालोर जिले के रामसीन थाना क्षेत्र के बासड़ाधनजी गांव निवासी मांगीलाल देवासी अपनी पत्नी पुष्पा देवी (32), बेटी रवीना (5) और बेटे धर्मेंद्र (9) के साथ अनंतपुर से रवाना हुए थे।
यह वीडियो भी देखें
रात को रवीना को बाथरूम ले जाते समय फर्श पर पानी होने के कारण उसका पैर फिसल गया। उसे बचाने की कोशिश में पुष्पा देवी भी फिसल गईं। कोच का गेट खुला होने से दोनों ट्रेन से नीचे गिर पड़ीं। रात करीब 12 बजे मांगीलाल ने पत्नी और बेटी को सीट पर नहीं पाया और पूरे कोच में खोजने के बाद रेलवे पुलिस को सूचना दी। रायचूर पुलिस ने 10 नवंबर की रात गुमशुदगी का मामला दर्ज किया।
बड़ी खबरेंView All
जालोर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग