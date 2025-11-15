Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Jalore News: चलती ट्रेन से गिरी मासूम, बचाने के चक्कर में मां भी फिसली, झाड़ियों में मिले दोनों के शव

जालोर की एक महिला और उसकी पांच वर्षीय बेटी की कर्नाटक में चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। बाथरूम जाते समय फिसलने से दोनों ट्रेन से नीचे गिर पड़ीं।

less than 1 minute read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Nov 15, 2025

jalore news

मां पुष्पा देवी और बेटी रवीना। फाइल फोटो- पत्रिका

जालोर। मूल रूप से जालोर जिले की एक महिला और उसकी पुत्री की चलती ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। परिवार आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मोबाइल एसेसरीज का व्यापार करता है और 22 नवंबर को होने वाली शादी में शामिल होने जालोर आ रहा था। हादसा 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात कर्नाटक में यादगिरी और नालवर स्टेशन के बीच हुआ।

मां-बेटी का शव रायचूर जिले में ट्रेन की पटरी के पास झाड़ियों में मिला। पोस्टमॉर्टम के बाद शव एम्बुलेंस से जालोर भेजे गए। पुलिस के अनुसार जालोर जिले के रामसीन थाना क्षेत्र के बासड़ाधनजी गांव निवासी मांगीलाल देवासी अपनी पत्नी पुष्पा देवी (32), बेटी रवीना (5) और बेटे धर्मेंद्र (9) के साथ अनंतपुर से रवाना हुए थे।

यह वीडियो भी देखें

फिसला था पैर

रात को रवीना को बाथरूम ले जाते समय फर्श पर पानी होने के कारण उसका पैर फिसल गया। उसे बचाने की कोशिश में पुष्पा देवी भी फिसल गईं। कोच का गेट खुला होने से दोनों ट्रेन से नीचे गिर पड़ीं। रात करीब 12 बजे मांगीलाल ने पत्नी और बेटी को सीट पर नहीं पाया और पूरे कोच में खोजने के बाद रेलवे पुलिस को सूचना दी। रायचूर पुलिस ने 10 नवंबर की रात गुमशुदगी का मामला दर्ज किया।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर: बस की खिड़की से मुंह बाहर निकाला, सिर कटकर सड़क पर गिरा, जानिए कौन था 17 वर्षीय मृतक
बाड़मेर
teen had cut

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 03:43 pm

Published on:

15 Nov 2025 03:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore News: चलती ट्रेन से गिरी मासूम, बचाने के चक्कर में मां भी फिसली, झाड़ियों में मिले दोनों के शव

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान में 10 साल बाद यहां बनेगी सीसी रोड, 7 मीटर होगी चौड़ी, चालकों को मिलेगी राहत

New Road in Jalore
जालोर

Rajasthan: किरोड़ी लाल मीणा की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, अधिकारियों को लगाई फटकार, मचा हड़कंप

Kirodi Lal Meena
जालोर

Jalore Accident: खतरे से खाली नहीं यह मार्ग, पैदल चल रही महिलाओं को कार ने मारी टक्कर, 1 गंभीर

jalore news
जालोर

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 21 करोड़ 98 लाख जारी, चमचमाएंगी 453 सड़कें, कई काम होंगे

new road in jalore
जालोर

Car Fire: राजस्थान में चलती कार बन गई आग का गोला, इलाके में मच गया हड़कंप

Car Fire
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.